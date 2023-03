¿Por qué lloraba Shakira en Nueva York? Estas serían las razones

Además, hicieron referencia a la declaración que la intérprete de 'Monotonía' dio en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', pues compartió que gracias al tema 'BZRP music session #53' se dio cuenta que no tiene "fans ahí fuera, sino una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo y han soportado tanta mier… como yo".