Shakira

Shakira y León Larregui trabajaron juntos, pero él “ni sabía quién era” ella

El vocalista de Zoé apareció en uno de los videoclips de la colombiana cuando apenas alcanzaba el éxito con su álbum ‘Pies descalzos’ en los noventa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Shakira se dio otra oportunidad en el amor? Él es Rafael Arcaute, su supuesto nuevo galán

Luego de denunciar en redes sociales que había sido “golpeado y humillado” en un antro en París, León Larregui habló por primera vez de la ocasión que trabajó con Shakira en el videoclip ‘Se quiere, se mata’, del álbum de la colombiana ‘Pies descalzos’.

El vocalista de Zoé recordó que fue hace 29 años cuando por necesidad de pagar la renta aceptó protagonizar el video de una joven Shakira, a quien aseguró “ni siquiera” conocía.

PUBLICIDAD

“Ese día fui con mi novia de aquel momento para hacer el video. Yo ni sabía quién era Shakira ni me interesaba, pero necesitaba pagar la renta y andaba corto de efectivo. Acepté simplemente porque sí”, dijo a El Comercio, en declaraciones publicadas por Milenio este 9 de enero.

Más sobre Shakira

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción
3 mins

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción

Univision Famosos
Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
1 mins

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Univision Famosos
Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto
1:00

Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
2 mins

Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa
2 mins

Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original
1 mins

Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Univision Famosos

Lejos de lo que se ha dicho a lo largo de los años sobre una supuesta amistad con la ex de Gerard Piqué, León Larregui señaló que entre ellos nunca hubo un vínculo afectivo sino que simplemente fue algo que sucedió.

“No había un trasfondo de amistad con ella, yo era solo un chico de 22 años que quería pagar las cuentas e iniciar una banda”, puntualizó.

León Larregui desmintió tener una amistad con Shakira. Grabaron juntos un videoclip hace 29 años pero no se conocían.
León Larregui desmintió tener una amistad con Shakira. Grabaron juntos un videoclip hace 29 años pero no se conocían.
Imagen Getty Images / Mezcalent

León Larregui trabajó como animador gráfico

El video al que se refiere León Larregui corresponde al año de 1995, cuando el músico aún no se adentraba en el medio del espectáculo y Shakira ya comenzaba a tocar las miles del éxito con sencillos como ‘Estoy aquí’, ‘Antología’ y ‘Pies descalzos, sueños blancos’.

En aquella época, León Larregui se desempeñaba como animador gráfico y ocasionalmente como modelo en videos musicales, como sucedió en el clip ‘Se quiere, se mata’, tema en el que Shakira aborda temas como el aborto y los embarazos adolescentes.

Dos años después de aparecer en el video de la intérprete de 46 años, León Larregui formó la banda de rock Zoé, con la que ahora alterna su carrera como solista.


Relacionados:
ShakiraFamososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD