Shakira y León Larregui trabajaron juntos, pero él “ni sabía quién era” ella

Luego de denunciar en redes sociales que había sido “golpeado y humillado” en un antro en París, León Larregui habló por primera vez de la ocasión que trabajó con Shakira en el videoclip ‘Se quiere, se mata’, del álbum de la colombiana ‘Pies descalzos’.

El vocalista de Zoé recordó que fue hace 29 años cuando por necesidad de pagar la renta aceptó protagonizar el video de una joven Shakira, a quien aseguró “ni siquiera” conocía.

“Ese día fui con mi novia de aquel momento para hacer el video. Yo ni sabía quién era Shakira ni me interesaba, pero necesitaba pagar la renta y andaba corto de efectivo. Acepté simplemente porque sí”, dijo a El Comercio, en declaraciones publicadas por Milenio este 9 de enero.

Lejos de lo que se ha dicho a lo largo de los años sobre una supuesta amistad con la ex de Gerard Piqué, León Larregui señaló que entre ellos nunca hubo un vínculo afectivo sino que simplemente fue algo que sucedió.

“No había un trasfondo de amistad con ella, yo era solo un chico de 22 años que quería pagar las cuentas e iniciar una banda”, puntualizó.

León Larregui trabajó como animador gráfico

El video al que se refiere León Larregui corresponde al año de 1995, cuando el músico aún no se adentraba en el medio del espectáculo y Shakira ya comenzaba a tocar las miles del éxito con sencillos como ‘Estoy aquí’, ‘Antología’ y ‘Pies descalzos, sueños blancos’.

En aquella época, León Larregui se desempeñaba como animador gráfico y ocasionalmente como modelo en videos musicales, como sucedió en el clip ‘Se quiere, se mata’, tema en el que Shakira aborda temas como el aborto y los embarazos adolescentes.

Dos años después de aparecer en el video de la intérprete de 46 años, León Larregui formó la banda de rock Zoé, con la que ahora alterna su carrera como solista.