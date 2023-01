Sergio Mayer con uñas pintadas y aretes: su look "disruptivo" tuvo críticas y también halagos

A lo largo del 2022, Sergio Mayer se volvió a caracterizar por las polémicas y escándalos. En septiembre, por ejemplo, acusó a Natália Subtil de haber cometido un “delito” al impedirle hablar con su nieta, Mila.

Ese mismo mes, su esposa, Issabela Camil, confesó que la familia habían tenido “roces”, “discusiones” y hasta “gritos” porque el exGaribaldi desea lanzar un reality show de su día a día, mientras que las mujeres de su casa se niegan al proyecto.

No obstante, el actor dejó de lado estos problemas para cerrar el año con un renovado look: así luce ahora.

Sergio Mayer apareció con un “look disruptivo”: lleva las uñas pintadas y aretes

El pasado 12 de diciembre, el actor de ‘La fea más bella’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) conversó con medios de comunicación sobre diversos temas, como sus planes para cerrar el 2022 y los “problemas” que ha tenido para sacar al aire el reality show de su familia.

Lo que llamó la atención de los reporteros presentes fue su estilo: si bien lucía un traje formal, también llevaba un par de aretes brillantes, anillos, así como las uñas pintadas de negro.

Al ser cuestionado por su look, Sergio Mayer lo catalogó como “darketón” (en referencia a la cultura dark).

“Siempre he sido muy cuidadoso de la imagen y todo. (Su nuevo estilo) es un poquito disruptivo (...) me gusta ese contraste del traje con esta onda que es más moderna, disruptiva”, explicó sobre su renovada imagen.



Eso sí, aclaró que no todos en su hogar ven con buenos ojos su nuevo look:

“Mis hijas, de repente cuando voy a la escuela por una de ellas, me dice ‘No te pongas aretes, papá’ y yo ‘Sí, mi amor, no te preocupes, no pasa nada’”.



Tal como relató Sergio Mayer a reporteros, en el pasado ya lo hemos visto con accesorios o maquillaje, especialmente para proyectos profesionales.

Vale la pena recordar, por ejemplo, que en su época en Garibaldi, usaba un pendiente en solo una oreja o que en junio del 2021 desfiló por una alfombra roja con sombras oscuras en los ojos.

Fans reaccionaron al look “disruptivo” de Sergio Mayer

Lo cierto es que no solo fueron las hijas de Sergio Mayer quienes opinaron sobre su renovada imagen. En redes sociales, varios de sus fans también aprovecharon para aprobar o descalificar su estilo.

En Twitter, por ejemplo, varios internautas señalaron que les recordó a su caracterización de Luigi Lombardi en ‘La fea más bella’ y hasta revivieron su famosa frase “me da el mimiski”.



No obstante, otros aseguraron que el nuevo look de Sergio Mayer solo se debía a que quería “llamar la atención”, o que no era ni tan “moderno” ni “disruptivo” como él aseguró.