Sergio Mayer responde a acusación de supuesta agresión verbal hacia su compañera de Garibaldi

“A la única que sí reconozco que sí le di las gracias fue a Katia, porque Katia me faltó al respeto, ella fue la que hizo creer el rumor de que una de las integrantes (de Garibaldi) tenía que ver conmigo. Y eso fue faltarme al respeto, faltarle el respeto a mi mujer, a mi familia; ella fue la que hizo correr ese rumor a los medios de que por eso la había metido a Evelyn, y eso me pareció incorrecto, pero de ahí en fuera Luisa decidió no estar, Paty decidió no estar, yo a ninguna les dije que no”, declaró.