Por defender a Sergio Mayer, Issabela Camil se distanció de un integrante de su familia

Sergio Mayer e Issabela Camil son una de las parejas más sólidas del espectáculo y han enfrentado distintas dificultades, la actriz reveló que incluso se alejó de un integrante de su familia por los proyectos de su esposo.

Issabela Camil hizo este sacrificio por Sergio Mayer

La actriz confesó en entrevista con 'Venga la Alegría' este 28 de marzo que se alejó de su papá Jaime Camil, quien murió en diciembre de 2020, por culpa del actor.

Todo sucedió cuando ella defendió a Sergio Mayer por sus decisiones y que estuvo distanciada de su ser querido.

“Sí nos distanciamos, fue muy complicado para mí, fue un tema muy difícil, pero era apoyar al hombre con el que camino y que tengo una familia o seguir siendo esa niñita de casa que el papá le dice qué hacer”, indicó.

Issabela Camil tuvo miedo por Sergio Mayer

Issabela Camil tambíen detalló que las polémicas de Sergio Mayer, provocaron que sintiera miedo en dos ocasiones.

“Creo que solamente he sentido miedo, una (vez) cuando mi marido impulsó la ley de circo sin animales y cuando un fan club sacó cosas muy delicadas de mis hijas y sí se dio parte a las autoridades, ningún otro chisme o mentira me ha causado un miedo, pero por mis hijas sí”, sentenció.

Aunque evita tomar con seriedad las controversias, Issabela Camil sí destapó que le molesta que hablen de sus hijas, Antonia y Victoria, pues no tienen por qué estar pagando por las decisiones u opiniones de sus padres.

“Mucha molestia, sobre todo cuando atacan a mis hijas, ahí sí me enoja mucho, me parece muy bajo atacar a dos menores que no tienen nada que ver, ellas no escogieron a sus padres, tampoco escogen las decisiones que cada uno de nosotros hacemos y culparlas de algo que no está en su camino corregir me parece sumamente delicado y muy bajo”, precisó.

Además de destapar lo que vivió por culpa de Sergio Mayer, la actriz se refirió a la relación de Bárbara Mori y su esposo.