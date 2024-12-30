Selena Quintanilla

¿Yolanda Saldívar libre tras muerte de Selena Quintanilla? Reportan avance en posible liberación

La asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, habría dado un importante paso en el afán de quedar libre tras el crimen que cometió. Dan a conocer la fecha en que su destino podría cambiar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla

El 2025 podría ser un año determinante para Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla a quien le quitó la vida el 31 de marzo de 1995 cuando la cantante tenía 23 años.

La mujer de 64 años permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua, pero su situación podría dar un giro en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Yolanda Saldívar habría formalizado petición de libertad

De acuerdo con un reporte del New York Post de este 29 de diciembre, Yolanda Saldívar ya "ha presentado la documentación para intentar ser liberada el próximo año".

Más sobre Selena Quintanilla

Sobrina de Yolanda Saldívar comparte la decepción que se llevó su tía al no ser liberada
1:14

Sobrina de Yolanda Saldívar comparte la decepción que se llevó su tía al no ser liberada

Univision Famosos
Hermano de Selena Quintanilla estalla cuando le preguntan por Yolanda Saldívar: así reacciona
1:22

Hermano de Selena Quintanilla estalla cuando le preguntan por Yolanda Saldívar: así reacciona

Univision Famosos
¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató
1:06

¿La vio “enamorada” de Selena? María Celeste dice por qué cree que Yolanda Saldívar la mató

Univision Famosos
‘La Venenosa’ no se queda callada cuando le dicen “chusma” y que “hace el ridículo”
1:08

‘La Venenosa’ no se queda callada cuando le dicen “chusma” y que “hace el ridículo”

Univision Famosos
Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar: familia de Selena Quintanilla reacciona
1:27

Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar: familia de Selena Quintanilla reacciona

Univision Famosos
Yolanda Saldívar se queda en prisión: le niegan libertad condicional a 30 años del asesinato de Selena
2 mins

Yolanda Saldívar se queda en prisión: le niegan libertad condicional a 30 años del asesinato de Selena

Univision Famosos
Familiar de Yolanda Saldívar culpa a Selena Quintanilla de su propia muerte: "Nunca habría sucedido"
2 mins

Familiar de Yolanda Saldívar culpa a Selena Quintanilla de su propia muerte: "Nunca habría sucedido"

Univision Famosos
¿Yolanda Saldivar no se arrepiente de lo que le hizo a Selena? Podría obtener libertad condicional
3:41

¿Yolanda Saldivar no se arrepiente de lo que le hizo a Selena? Podría obtener libertad condicional

Univision Famosos
Viudo de Selena Quintanilla se emociona al leer carta que ella le escribió antes de casarse en secreto
2 mins

Viudo de Selena Quintanilla se emociona al leer carta que ella le escribió antes de casarse en secreto

Univision Famosos
Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel en pocas semanas: este es el punto a su favor
3 mins

Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel en pocas semanas: este es el punto a su favor

Univision Famosos

El medio citó a "un representante del Departamento de Justicia Penal de Texas" que aseguró que la reclusa " no tiene ningún defecto en su historial que impida que la junta de libertad condicional celebre una audiencia en marzo para determinar si la liberan".

New York Post también detalló que " la familia de Selena probablemente recibirá una notificación oficial en enero sobre la audiencia de libertad condicional de Saldívar".

El diario destacó que previamente "un familiar de Saldívar" había alegado que ella se sentía " como si fuera una prisionera política tras las rejas y que cree que ha pagado su deuda con la sociedad".

Por ahora, sería hasta marzo del 2025 cuando se podría saber si ella tendría el derecho de salir de la cárcel, fecha en la que se cumplirán 30 años del crimen.

El asesinato de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar fue fundadora del club de fans de la cantante. La artista creía que ella había hecho presuntos desfalcos de más de 60 mil dólares en sus negocios y planeaba despedirla.

'La Reina del Tex Mex' murió con un disparo que le propinó la mujer en un hotel de Corpus Christi, Texas.

La convicta ha sostenido durante todos estos años que no tenía intención de matarla y que su muerte fue accidental.

Video Yolanda Saldívar contará secretos de su relación con Selena: Abraham Quintanilla asegura que miente
Relacionados:
Selena QuintanillaYolanda SaldívarCárcelAsesinatosHomicidiosFamososCelebridadesRegional Mexicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD