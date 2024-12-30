¿Yolanda Saldívar libre tras muerte de Selena Quintanilla? Reportan avance en posible liberación

Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla

El 2025 podría ser un año determinante para Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla a quien le quitó la vida el 31 de marzo de 1995 cuando la cantante tenía 23 años.

La mujer de 64 años permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua, pero su situación podría dar un giro en los próximos meses.

Yolanda Saldívar habría formalizado petición de libertad

De acuerdo con un reporte del New York Post de este 29 de diciembre, Yolanda Saldívar ya "ha presentado la documentación para intentar ser liberada el próximo año".

El medio citó a "un representante del Departamento de Justicia Penal de Texas" que aseguró que la reclusa " no tiene ningún defecto en su historial que impida que la junta de libertad condicional celebre una audiencia en marzo para determinar si la liberan".

New York Post también detalló que " la familia de Selena probablemente recibirá una notificación oficial en enero sobre la audiencia de libertad condicional de Saldívar".

El diario destacó que previamente "un familiar de Saldívar" había alegado que ella se sentía " como si fuera una prisionera política tras las rejas y que cree que ha pagado su deuda con la sociedad".

Por ahora, sería hasta marzo del 2025 cuando se podría saber si ella tendría el derecho de salir de la cárcel, fecha en la que se cumplirán 30 años del crimen.

El asesinato de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar fue fundadora del club de fans de la cantante. La artista creía que ella había hecho presuntos desfalcos de más de 60 mil dólares en sus negocios y planeaba despedirla.

'La Reina del Tex Mex' murió con un disparo que le propinó la mujer en un hotel de Corpus Christi, Texas.

La convicta ha sostenido durante todos estos años que no tenía intención de matarla y que su muerte fue accidental.