Yolanda Saldívar

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante

Solo 14 días antes de su asesinato, Selena Quitanilla supuestamente viajó a México con Yolanda Saldívar, la mujer que le arrebató la vida el 31 de marzo de 1995. La familia de la asesina asegura tener pruebas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla

Nuevos supuestos detalles han salido a la luz respecto a la dinámica que tenían Selena Quintanilla y su asesina, Yolanda Saldívar.

'La Reina del Tex Mex' murió a los 23 años con un disparo que le propinó la mujer el 31 de marzo de 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas.

PUBLICIDAD

Este próximo 17 de febrero, la cadena Oxygen estrenará el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' en donde Saldívar advierte que "es tiempo de aclarar la historia", según un adelanto del material.

" Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer de 63 años, quien permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua.

Sin embargo, se han revelado nuevos pormenores del documental en donde también habla la familia de Yolanda Saldívar.

Familia de Yolanda Saldívar hace revelación

Más sobre Selena Quintanilla

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo
3 mins

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo

Univision Famosos
Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles
3 mins

Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles

Univision Famosos
Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante
2 mins

Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante

Univision Famosos
Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla
2 mins

Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla

Univision Famosos
JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos
17 fotos

JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos

Univision Famosos
¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela
2 mins

¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela

Univision Famosos
Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional
2 mins

Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional

Univision Famosos
Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"
3 mins

Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"

Univision Famosos
Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"
2 mins

Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"

Univision Famosos
Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante
2 mins

Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante

Univision Famosos

TMZ reporta este miércoles 14 de febrero que "Selena Quintanilla no sacó a Yolanda Saldívar de su vida" luego de que el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, acusó a la mujer de supuestas malversaciones en la boutique de ropa de la artista.

Citando a la familia de la asesina a través del documental, supuestamente la cantante y Saldívar, "volaron juntas a México" luego de la acusación que hizo el patriarca.

"Eso es lo que afirma la familia de Yolanda, diciendo que tienen boletos de avión" para comprobar lo que afirman, reseña TMZ.

" Volaron en primera clase a Monterrey solo una semana después de que Abraham Quintanilla confrontara a Yolanda por la falta de fondos", se alega.

"En un clip de la serie, obtenido por TMZ, la familia de Yolanda descubre billetes de primera clase de United Airlines para Selena y Yolanda el 17 de marzo de 1995… sólo 8 días después de que Yolanda fuera acusada de malversación de fondos".

PUBLICIDAD

Según la familia de Saldívar, este supuesto viaje, ocurrido 14 días antes de la tragedia, plantea una contundente pregunta: "¿Por qué Selena continuaría su relación comercial con Yolanda después de que su padre hiciera acusaciones serias?".

De acuerdo con los datos de TMZ, Abraham Quintanilla "despidió a Yolanda el 9 de marzo de 1995, tras acusarla de malversar dinero de la empresa de ropa de la estrella tejana, que planeaba abrir una boutique en Monterrey".

En la reseña del portal de celebridades no se dan mayores detalles sobre el supuesto viaje que hizo Selena con quien dos semanas después sería su asesina.

Lo que ha dicho el papá de Selena Quintanilla sobre el documental

El pasado 7 de febrero, Abraham Quintanilla reaccionó ante el próximo estreno del documental en el que Yolanda Saldívar dice tener un "secreto" sobre la difunta cantante.

" Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo el papá de Selena Quintanilla a TMZ.

"Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", alegó.

Yolanda Saldívar busca que se le otorgue libertad condicional en 2025 para continuar su condena fuera de prisión.

Relacionados:
Yolanda SaldívarMuertes de famososAsesinatoSelena QuintanillaPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD