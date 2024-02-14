Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante

Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla

Nuevos supuestos detalles han salido a la luz respecto a la dinámica que tenían Selena Quintanilla y su asesina, Yolanda Saldívar.

'La Reina del Tex Mex' murió a los 23 años con un disparo que le propinó la mujer el 31 de marzo de 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas.

Este próximo 17 de febrero, la cadena Oxygen estrenará el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' en donde Saldívar advierte que "es tiempo de aclarar la historia", según un adelanto del material.

" Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer de 63 años, quien permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua.

Sin embargo, se han revelado nuevos pormenores del documental en donde también habla la familia de Yolanda Saldívar.

Familia de Yolanda Saldívar hace revelación

TMZ reporta este miércoles 14 de febrero que "Selena Quintanilla no sacó a Yolanda Saldívar de su vida" luego de que el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, acusó a la mujer de supuestas malversaciones en la boutique de ropa de la artista.

Citando a la familia de la asesina a través del documental, supuestamente la cantante y Saldívar, "volaron juntas a México" luego de la acusación que hizo el patriarca.

"Eso es lo que afirma la familia de Yolanda, diciendo que tienen boletos de avión" para comprobar lo que afirman, reseña TMZ.

" Volaron en primera clase a Monterrey solo una semana después de que Abraham Quintanilla confrontara a Yolanda por la falta de fondos", se alega.

"En un clip de la serie, obtenido por TMZ, la familia de Yolanda descubre billetes de primera clase de United Airlines para Selena y Yolanda el 17 de marzo de 1995… sólo 8 días después de que Yolanda fuera acusada de malversación de fondos".

Según la familia de Saldívar, este supuesto viaje, ocurrido 14 días antes de la tragedia, plantea una contundente pregunta: "¿Por qué Selena continuaría su relación comercial con Yolanda después de que su padre hiciera acusaciones serias?".

De acuerdo con los datos de TMZ, Abraham Quintanilla "despidió a Yolanda el 9 de marzo de 1995, tras acusarla de malversar dinero de la empresa de ropa de la estrella tejana, que planeaba abrir una boutique en Monterrey".

En la reseña del portal de celebridades no se dan mayores detalles sobre el supuesto viaje que hizo Selena con quien dos semanas después sería su asesina.

Lo que ha dicho el papá de Selena Quintanilla sobre el documental

El pasado 7 de febrero, Abraham Quintanilla reaccionó ante el próximo estreno del documental en el que Yolanda Saldívar dice tener un "secreto" sobre la difunta cantante.

" Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo el papá de Selena Quintanilla a TMZ.

"Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", alegó.