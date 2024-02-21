“La gente merece saber la verdad”: ¿Qué dijo Yolanda Saldívar en el nuevo documental sobre la muerte de Selena?

Yolanda Saldívar da su versión en el nuevo documental ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’ sobre lo que pasó el 31 de marzo de 1995 en la habitación 158 del hotel Days Inn in Corpus Christi, Texas, donde Selena Quintanilla, de entonces 23 años, recibió mortales disparos.

¿Qué dice Yolanda Saldívar sobre la muerte de Selena en nuevo documental?

El nuevo documental de Oxygen escribe un nuevo capítulo en la historia de cómo habría sucedido el trágico final de Selena Quintanilla hace casi tres décadas y se estrena justo a unos meses de que la enfermera de profesión que fungió como presidenta de club de fans y gestora de algunos de los negocios de la cantante sea candidata (en 2025) para obtener la libertad condicional de la condena de cadena perpetua por asesinato en primer grado que recibió en octubre de 1995.

“Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo, creo que la gente merece saber la verdad”, dice Saldívar en el tráiler de la docuserie.



La serie que vio la luz el pasado 17 de febrero en pantallas estadounidenses da como contexto la conocida escena en la que Saldívar está en una camioneta roja y en llanto habla con la policía luego de jalar el gatillo del arma que terminó con la vida de Selena Quintanilla.

Yolanda Saldívar, de 63 años, quien está presa desde 1995 en la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas, según su expediente de reclusa del Departamento de Justicia Penal de Texas, dice frente a las cámaras su versión sobre lo sucedido, afirmando que su intención jamás fue hacerle daño a nadie.

“Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño. En ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuando se disparó mi arma”, expresa.



La acusada habla de los inicios de su relación con Selena la que señala tan cercana que, incluso, la cantante supuestamente la llamaba ‘mamá’, resaltando la personalidad arrasadora que caracterizaba a la intérprete de 'Amor prohibido'.

“Selena tenía un aura que te atraía a ella; cuando cantaba, te obligaba a bailar, te invitaba a sentir lo que sentía; tal vez felicidad, depresión, ansiedad o gozo. La gente amaba a Selena, hasta el día de hoy, les duele esa herida”, comparte.



Aunque en la producción no se pone en duda quién disparó el arma, sí intenta dar una perspectiva más sobre lo que pasó el día del asesinato y semanas previas a este, cuando, el 9 de marzo, sucede la también conocida discusión en la que Abraham Quintanilla, padre de Selena, confronta a Yolanda por supuesta malversación de fondos, que acusan en el documental, no existe una investigación o condena oficial al respecto en contra de Saldívar.

“Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta, que yo era una malversadora. Mi derecho como ciudadana de los Estados Unidos era mi inocencia hasta que se comprobará lo contrario”, dice Saldívar en el documental.

En la producción, Yolanda justifica la posesión del arma como una medida de protección por la que optó luego de las supuestas amenazas que recibió tras la discusión en la que fue acusada de robar a la cantante.

Sobre las razones de hablar sobre su versión en un formato como este, Yolanda habló sobre lo que también tuvo que pasar su familia, quien siempre se mostró incondicional y dispuesta a probar su inocencia.

“Mi familia estuvo devastada. Desde el principio, mis padres tuvieron acceso a todas mis pertenencias, tenían todas mis propiedades, mis archivos. Durante meses juntaron todo, mis hermanas y mis hermanos, con el objetivo de que se supiera únicamente la verdad”, dijo.



La serie hasta el momento solo fue emitida en Estados Unidos y se desconoce cuándo o través de cuál plataforma treaming podría ser liberada en México y otros países.

Además, cuenta con testimonios de la familia de Saldívar que se muestran por primera vez en un documental como este, autoridades involucradas en el caso, abogados, detectives, peritos y el negociador de rehenes que habló durante casi las 9 horas que Yolanda permaneció en la camioneta roja luego de la muerte de Selena.

En redes reaccionan a nuevo documental de Yolanda Saldívar

Aunque el documental ha causado gran expectativa en redes sociales, muchos fanáticos se han pronunciado en contra, señalando que en este, Yolanda supuestamente se hace ver como la víctima.