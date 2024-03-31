Viudo de Selena Quintanilla así la recuerda a 29 años de su muerte y tras supuesta infidelidad
Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, conmemoró el aniversario luctuoso de la cantante a poco más de un mes después de que la asesina de la artista, Yolanda Saldívar, haya ventilado una supuesta infidelidad de 'La Reina del Tex Mex' antes de morir.
Selena Quintanilla cumplió 29 años de fallecida este domingo 31 de marzo, fecha en que Chris Pérez, viudo de la cantante, recordó el asesinato de la artista.
'La Reina del Tex Mex' murió a los 23 años el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar le quitó la vida con un disparo en un hotel de Corpus Christi, Texas.
Chris Pérez dedica rosa blanca a Selena Quintanilla
La mañana de este domingo, Chris Pérez utilizó su cuenta de Instagram para publicar la imagen de una rosa blanca en memoria de su fallecida esposa.
"29 años después… hoy he estado viendo algunos de sus videos. Principalmente algunos de los más antiguos, antes de que yo estuviera en Selena y Los Dinos", escribió el músico.
"Esas canciones ocupan un lugar muy especial en mi corazón. A.B, Suzette, Ricky, Pete, Joe y los exguitarristas Roger García y Jesse Ybarra (gracias a todos por sentar las bases para tocar la guitarra)", destacó.
" No nos olvidemos del señor Abraham Quintanilla, de Jr. y Marcella por mantenerse juntos todos esos años e incluso hasta ahora", dijo sobre la familia de su esposa y con quienes estuvo distanciado por algunos años tras el asesinato.
" Selena todavía está batiendo récords y todavía recordamos/celebramos su extraordinaria vida, su don de la música y su legado eterno", compartió, "Selena continúa inspirándonos a todos y siempre estará en los corazones de sus fans, amigos y familiares".
Mandó un agradecimiento a los seguidores de la cantante por "transmitir su música de generación en generación": "Gracias a ustedes, su luz brilla hoy más que nunca".
La supuesta infidelidad de Selena Quintanilla
El mensaje de Chris Pérez se suscita a poco más de un mes después del estreno de la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', en el que Yolanda Saldívar afirmó que la cantante mantuvo una supuesta relación extramarital con un doctor de origen brasileño.
De acuerdo con la narración, Selena Quintanilla le habría sido infiel a su esposo con Ricardo Martínez, un cirujano radicado en Monterrey, México.
"Selena me dijo que fue amor a primera vista", aseguró la mujer en el material estrenado el pasado 17 de febrero a través de la cadena Oxygen, "y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban".
La asesina, quien permanece recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, alegó que verlos así "la hizo sentir muy incómoda": "Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'".
Según Saldívar, Selena "quería y buscaba el amor de otro hombre": "Lo oculté pensando que le estaba haciendo un bien y no lo estaba y parte de eso es mi culpa".
En 2012, el médico Ricardo Martínez admitió en una entrevista para Primer Impacto que supuestamente sí tuvo una relación fugaz con la fallecida artista.
Abraham Quintanilla, padre de la cantante, y Chris Pérez, el viudo, siempre han desmentido la información. En el mensaje que el músico dedicó a la difunta no hizo referencia a lo expuesto por Yolanda Saldívar en el polémico documental.
La asesina, de 63 años, purga cadena perpetua, pero en 2025 tendrá la oportunidad de que un juez le pueda otorgar libertad condicional para que culmine la condena fuera de prisión.