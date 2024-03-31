Viudo de Selena Quintanilla así la recuerda a 29 años de su muerte y tras supuesta infidelidad

Video El viudo de Selena Quintanilla la recordó con un emotivo mensaje a 27 años de su muerte

'La Reina del Tex Mex' murió a los 23 años el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar le quitó la vida con un disparo en un hotel de Corpus Christi, Texas.

Chris Pérez dedica rosa blanca a Selena Quintanilla

La mañana de este domingo, Chris Pérez utilizó su cuenta de Instagram para publicar la imagen de una rosa blanca en memoria de su fallecida esposa.

"29 años después… hoy he estado viendo algunos de sus videos. Principalmente algunos de los más antiguos, antes de que yo estuviera en Selena y Los Dinos", escribió el músico.

"Esas canciones ocupan un lugar muy especial en mi corazón. A.B, Suzette, Ricky, Pete, Joe y los exguitarristas Roger García y Jesse Ybarra (gracias a todos por sentar las bases para tocar la guitarra)", destacó.

" No nos olvidemos del señor Abraham Quintanilla, de Jr. y Marcella por mantenerse juntos todos esos años e incluso hasta ahora", dijo sobre la familia de su esposa y con quienes estuvo distanciado por algunos años tras el asesinato.

" Selena todavía está batiendo récords y todavía recordamos/celebramos su extraordinaria vida, su don de la música y su legado eterno", compartió, "Selena continúa inspirándonos a todos y siempre estará en los corazones de sus fans, amigos y familiares".

Mandó un agradecimiento a los seguidores de la cantante por "transmitir su música de generación en generación": "Gracias a ustedes, su luz brilla hoy más que nunca".

Este es el mensaje que Chris Pérez publicó en memoria de Selena Quintanilla a 29 años de su muerte. Imagen Chris Pérez/Instagram

La supuesta infidelidad de Selena Quintanilla

El mensaje de Chris Pérez se suscita a poco más de un mes después del estreno de la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', en el que Yolanda Saldívar afirmó que la cantante mantuvo una supuesta relación extramarital con un doctor de origen brasileño.

De acuerdo con la narración, Selena Quintanilla le habría sido infiel a su esposo con Ricardo Martínez, un cirujano radicado en Monterrey, México.

Selena Quintanilla y su esposo Chris Pérez se casaron en 1992. Imagen Chris Pérez/Instagram



"Selena me dijo que fue amor a primera vista", aseguró la mujer en el material estrenado el pasado 17 de febrero a través de la cadena Oxygen, "y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban".

La asesina, quien permanece recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, alegó que verlos así "la hizo sentir muy incómoda": "Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'".

Según Saldívar, Selena "quería y buscaba el amor de otro hombre": "Lo oculté pensando que le estaba haciendo un bien y no lo estaba y parte de eso es mi culpa".

En 2012, el médico Ricardo Martínez admitió en una entrevista para Primer Impacto que supuestamente sí tuvo una relación fugaz con la fallecida artista.

Abraham Quintanilla, padre de la cantante, y Chris Pérez, el viudo, siempre han desmentido la información. En el mensaje que el músico dedicó a la difunta no hizo referencia a lo expuesto por Yolanda Saldívar en el polémico documental.