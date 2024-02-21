Yolanda Saldívar

Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles

La asesina de Selena Quintanilla ventiló detalles de la supuesta infidelidad que la cantante mantenía con un médico antes de morir. Yolanda Saldívar asegura que la artista temía que ella hablara al respecto y sostiene que lo que pretendía era quitarse la vida y no matarla.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.


Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Yolanda Saldívar aseguró que Selena seguiría viva si no fuera por algo que hizo su padre

Yolanda Saldívar ventiló el supuesto amor prohibido que habría tenido Selena Quintanilla antes de su trágica muerte.

Según la asesina de la cantante, 'La Reina del Tex Mex' temía que su supuesta relación extramarital saliera a la luz.

PUBLICIDAD

En el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', que se estrenó en la cadena Oxygen el pasado 17 de febrero, Yolanda Saldívar habla con lujo de detalle sobre la presunta infidelidad de la artista a quien le arrebató la vida a los 23 años el 31 de marzo de 1995.

Yolanda Saldívar habla de la supuesta infidelidad de Selena Quintanilla

Tras la muerte de Selena Quintanilla se ha especulado por años que supuestamente sostenía un romance extramarital con Ricardo Martínez, un médico de Monterrey, México.

Cuando fue asesinada a manos de Yolanda Saldívar, la artista estaba casada con Chris Pérez, con quien había contraído matrimonio en 1992.

Ahora, la mujer que la mató habla desde la cárcel sobre la presunta infidelidad que Selena mantenía con el doctor hasta antes de su asesinato.

Más sobre Selena Quintanilla

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo
3 mins

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo

Univision Famosos
Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante
3 mins

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante

Univision Famosos
Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante
2 mins

Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante

Univision Famosos
Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla
2 mins

Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla

Univision Famosos
JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos
17 fotos

JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos

Univision Famosos
¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela
2 mins

¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela

Univision Famosos
Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional
2 mins

Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional

Univision Famosos
Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"
3 mins

Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"

Univision Famosos
Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"
2 mins

Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"

Univision Famosos
Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante
2 mins

Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante

Univision Famosos

"De alguna manera ella me dijo que su padre (Abraham Quintanilla) le presentó al médico", dijo Yolanda Saldívar en el documental. Partes de estos fragmentos fueron presentados este miércoles 21 de febrero en 'Sale el sol'.

"Selena me dijo que fue amor a primera vista", aseguró, "y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban".

Saldívar alegó que verlos así "la hizo sentir muy incómoda": "Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'".

Según la asesina, Selena Quintanilla "quería y buscaba el amor de otro hombre": "Lo oculté pensando que le estaba haciendo un bien y no lo estaba y parte de eso es mi culpa".

PUBLICIDAD

Selena y Yolanda Saldívar habrían hablado de su supuesta infidelidad

El día del asesinato, ambas mujeres discutieron en una habitación de un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas.

Según Yolanda Saldívar, uno de los asuntos de los que hablaron fue de la supuesta infidelidad de la artista pues al parecer temía que diera a conocer tras ser despedida por Abraham Quintanilla, quien la acusó de malos manejos en una de las boutiques que tenía la cantante.

"Ella seguía diciéndome que me quedara con ella: (me dijo) 'te conozco, vas a salir, vas a estar contándole a todos lo qué estaba pasando con el doctor'", recordó Saldívar sobre aquel fatídico día.

"Sentí como: '¿Cómo te atreves a acusarme cuando he guardado todos tus secretos, qué quieres que haga?'", contó sobre lo que supuestamente le reclamó a la cantante ante los presuntos temores que ella tenía.

"Y todo lo que podía pensar para mostrarle mi lealtad hacia ella era volarme los sesos", dijo la mujer, quien permanece recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas.

Lo que ha dicho el papá de Selena sobre declaraciones de Yolanda Saldívar

Abraham Quintanilla habló con TMZ días previos al estreno del documental y desacreditó los dichos de la mujer que mató su hija.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo.

"Qué más tiene que decir que no haya dicho ya", agregó, "todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca".

PUBLICIDAD

Yolanda Saldívar, de 63 años, ha sostenido que la intención que tenía era supuestamente quitarse la vida y no matar a Selena.

Ella purga cadena perpetua, pero en 2025 tendrá la oportunidad de que un juez le pueda otorgar libertad condicional para que culmine la condena fuera de prisión.

Relacionados:
Yolanda SaldívarAsesinatoInfidelidadChris PérezMuertes de famososPolémicas de famososCelebridadesPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024Selena QuintanillaDocumentales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD