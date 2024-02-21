Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles

Video Yolanda Saldívar aseguró que Selena seguiría viva si no fuera por algo que hizo su padre

Yolanda Saldívar ventiló el supuesto amor prohibido que habría tenido Selena Quintanilla antes de su trágica muerte.

Según la asesina de la cantante, 'La Reina del Tex Mex' temía que su supuesta relación extramarital saliera a la luz.

En el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', que se estrenó en la cadena Oxygen el pasado 17 de febrero, Yolanda Saldívar habla con lujo de detalle sobre la presunta infidelidad de la artista a quien le arrebató la vida a los 23 años el 31 de marzo de 1995.

Yolanda Saldívar habla de la supuesta infidelidad de Selena Quintanilla

Tras la muerte de Selena Quintanilla se ha especulado por años que supuestamente sostenía un romance extramarital con Ricardo Martínez, un médico de Monterrey, México.

Ahora, la mujer que la mató habla desde la cárcel sobre la presunta infidelidad que Selena mantenía con el doctor hasta antes de su asesinato.

"De alguna manera ella me dijo que su padre (Abraham Quintanilla) le presentó al médico", dijo Yolanda Saldívar en el documental. Partes de estos fragmentos fueron presentados este miércoles 21 de febrero en 'Sale el sol'.

"Selena me dijo que fue amor a primera vista", aseguró, "y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban".

Saldívar alegó que verlos así "la hizo sentir muy incómoda": "Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'".

Según la asesina, Selena Quintanilla "quería y buscaba el amor de otro hombre": "Lo oculté pensando que le estaba haciendo un bien y no lo estaba y parte de eso es mi culpa".

Selena y Yolanda Saldívar habrían hablado de su supuesta infidelidad

El día del asesinato, ambas mujeres discutieron en una habitación de un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas.

Según Yolanda Saldívar, uno de los asuntos de los que hablaron fue de la supuesta infidelidad de la artista pues al parecer temía que diera a conocer tras ser despedida por Abraham Quintanilla, quien la acusó de malos manejos en una de las boutiques que tenía la cantante.

"Ella seguía diciéndome que me quedara con ella: (me dijo) 'te conozco, vas a salir, vas a estar contándole a todos lo qué estaba pasando con el doctor'", recordó Saldívar sobre aquel fatídico día.

"Sentí como: '¿Cómo te atreves a acusarme cuando he guardado todos tus secretos, qué quieres que haga?'", contó sobre lo que supuestamente le reclamó a la cantante ante los presuntos temores que ella tenía.

"Y todo lo que podía pensar para mostrarle mi lealtad hacia ella era volarme los sesos", dijo la mujer, quien permanece recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas.

Lo que ha dicho el papá de Selena sobre declaraciones de Yolanda Saldívar

Abraham Quintanilla habló con TMZ días previos al estreno del documental y desacreditó los dichos de la mujer que mató su hija.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo.

"Qué más tiene que decir que no haya dicho ya", agregó, "todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca".

Yolanda Saldívar, de 63 años, ha sostenido que la intención que tenía era supuestamente quitarse la vida y no matar a Selena.