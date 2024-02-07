Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, reaccionó ante el próximo estreno del documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' de la cadena Oxygen en el que Yolanda Saldívar hace una advertencia.

La asesina de la cantante de 23 años lanza ahí una advertencia, según uno de los adelantos del material dado a conocer este martes 6 de febrero.

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia", dice al periodista Patrick L. O'Daniel.

" Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer de 63 años, quien permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua.

Abraham Quintanilla responde ante advertencia de Yolanda Saldívar

Luego de darse a conocer el adelanto del documental, a estrenarse este próximo 17 de febrero, Abraham Quintanilla "deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma", dijo a TMZ.

"Nos dice, en particular, que no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda", reportó el medio este miércoles 7 de febrero.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo el papá de la fallecida cantante.

Según TMZ, "Abraham se pregunta" sobre la asesina de su hija: " Qué más tiene que decir que no haya dicho ya".

"Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", alegó.

El crimen de Yolanda Saldívar contra Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar fue hallada culpable y acusada de homicidio intencional el 26 de octubre de 1995.

La mujer le quitó la vida a 'La Diva del Tex Mex' con un disparo el 31 de marzo de 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas.

Saldívar ha intentado apelar su sentencia en diferentes ocasiones bajo el argumento de presentar problemas de salud, pero se le ha negado.