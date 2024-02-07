Yolanda Saldívar

Papá de Selena Quintanilla reacciona a advertencia de Yolanda Saldívar sobre "secreto" de la cantante

Abraham Quintanilla, padre de la difunta Selena Quintanilla, dio sus primeras declaraciones tras darse a conocer el adelanto de un documental en el que aparece Yolanda Saldívar, la asesina de su hija.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, reaccionó ante el próximo estreno del documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' de la cadena Oxygen en el que Yolanda Saldívar hace una advertencia.

PUBLICIDAD

La asesina de la cantante de 23 años lanza ahí una advertencia, según uno de los adelantos del material dado a conocer este martes 6 de febrero.

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia", dice al periodista Patrick L. O'Daniel.

" Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer de 63 años, quien permanece presa en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, purgando cadena perpetua.

Más sobre Selena Quintanilla

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo
3 mins

Papá de Selena Quintanilla cree que Yolanda Saldívar moriría si sale de prisión: esto dijo

Univision Famosos
Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles
3 mins

Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla tenía un amor prohibido y da detalles

Univision Famosos
Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante
3 mins

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar habrían viajado juntas días antes de la muerte de la cantante

Univision Famosos
Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla
2 mins

Yolanda Saldívar envía carta desde la cárcel ante posible libertad tras asesinar a Selena Quintanilla

Univision Famosos
JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos
17 fotos

JLo sorprende con look que rinde homenaje a Selena Quintanilla: fotos

Univision Famosos
¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela
2 mins

¿Cómo se vería Selena Quintanilla en la actualidad? Inteligencia artificial lo revela

Univision Famosos
Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional
2 mins

Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar podría apelar y terminar su condena en libertad condicional

Univision Famosos
Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"
3 mins

Viudo de Selena Quintanilla publica foto inédita con ella en su aniversario de bodas: "¡Sigue adelante!"

Univision Famosos
Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"
2 mins

Confirman nuevo disco de Selena: su voz sonará "como lo hacía justo antes de fallecer"

Univision Famosos
Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante
2 mins

Elton John mostró su admiración por Selena y así reaccionó la familia de la cantante

Univision Famosos

Abraham Quintanilla responde ante advertencia de Yolanda Saldívar

Luego de darse a conocer el adelanto del documental, a estrenarse este próximo 17 de febrero, Abraham Quintanilla "deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma", dijo a TMZ.

"Nos dice, en particular, que no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda", reportó el medio este miércoles 7 de febrero.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir", dijo el papá de la fallecida cantante.

Según TMZ, "Abraham se pregunta" sobre la asesina de su hija: " Qué más tiene que decir que no haya dicho ya".

"Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", alegó.

El crimen de Yolanda Saldívar contra Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar fue hallada culpable y acusada de homicidio intencional el 26 de octubre de 1995.

La mujer le quitó la vida a 'La Diva del Tex Mex' con un disparo el 31 de marzo de 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas.

PUBLICIDAD

Saldívar ha intentado apelar su sentencia en diferentes ocasiones bajo el argumento de presentar problemas de salud, pero se le ha negado.

Sin embargo, podría obtener la libertad condicional el próximo 31 de marzo de 2025, cuando se cumplan 30 años de condena, según reportes

Relacionados:
Yolanda SaldívarCárcelprisiónCelebridadesSelena QuintanillaMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD