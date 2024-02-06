Yolanda Saldívar contará su verdad sobre Selena Quintanilla: podría salir libre en 2025

Video Selena Quintanilla no se consideraba una mujer sexy: una parte de su cuerpo no le gustaba

Yolanda Saldívar, la mujer que le quitó la vida a Selena Quintanilla con un disparo en 1995 en un hotel de Corpus Christi, Texas, podría quedar en libertad el próximo año.

De acuerdo con información de People, Saldívar ya es "elegible" para salir con "libertad condicional" el 31 de marzo de 2025, luego de 30 años tras las rejas.

Yolanda Saldívar contará su verdad sobre Selena

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia", es una de las declaraciones que dio la asesina de 'La Reina del Tex-Mex' al periodista Patrick L. O'Daniel para la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', la cual se estrenará el 17 de febrero por la cadena Oxygen y que consta de tres episodios.

"Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", dice la mujer de 63 años en otro fragmento del avance del estreno.

Según la información de People, el proyecto " explora la compleja relación entre la superestrella tejana, Selena Quintanilla, y su asesina Yolanda Saldivar", quien fue la presidenta del club de fans de la cantante.

Yolanda Saldívar ha solicitado su libertad condicional

Yolanda Saldívar fue encontrada culpable y acusada de homicidio intencional el 26 de octubre de 1995 y se le condenó a cadena perpetua. Desde entonces, la mujer ha intentado apelar su sentencia en diferentes ocasiones bajo el argumento de presentar problemas de salud, pero siempre se le ha negado. Sin embargo, podría obtener la libertad condicional el 31 de marzo de 2025, cuando se cumplan 30 años de condena.