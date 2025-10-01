Selena Gómez revela fotos inéditas de su boda con Benny Blanco: destapa cuántos vestidos de novia usó

Video Benny Blanco le pidió matrimonio a Selena Gomez con tacos y un diamante

Selena Gómez compartió fotografías inéditas de su íntima boda con Benny Blanco, la cual celebraron el sábado 27 de septiembre.

La pareja celebró su enlace nupcial en el vivero Sea Crest Nursery, en Santa Barbara, California, frente a unos 170 familiares y amigos, de acuerdo con Vogue.

Selena Gómez revela cuántos vestidos de novia usó en su boda

El mismo día que dio el ‘Sí, acepto’, Selena Gómez publicó algunos clips e imágenes que revelaban los ‘looks’ que usaron para llegar al altar.

La estrella de Disney portó un vestido de novia personalizado por Ralph Lauren en satín, con cuello halter, en el cual tenía detalles de encaje, y una falda que terminaba en una cola larga.

Selena Gómez con su primer vestido de novia. Imagen Selena Gomez/Instagram



El productor musical lució un traje clásico, realizado por la misma firma de modas, en el elegante color negro y con camisa blanca.

Gracias a las nuevas postales, ahora sabemos que la intérprete de ‘Calm down’ no sólo utilizó uno, sino tres creaciones de la Maison.

El segundo vestido de novia, Selena se lo puso, a juzgar por las instantáneas, después de la ceremonia principal, para comenzar la recepción.

Se trató de una pieza que también dejó al descubierto sus hombros, hecho de encaje y con una falda con transparencias que permitían ver sus piernas.

Selena Gómez con su segundo vestido de novia. Imagen Selena Gomez/Instagram



Ella mantuvo, presumiblemente, durante toda la noche el peinado bob al estilo del viejo Hollywood que le hizo su estilista, Renato Campora.

El tercer vestido de novia fue el que Gómez portó durante la fiesta, cuando, entre otras cosas, bailó como marido y mujer con Benny, cortó el pastel y disfrutó del momento.

Ese diseño presentaba un delicado drapeado en la falda acampanada corta, así como un escote de medio corazón.