Selena Gómez “ni siquiera vio ni habló” con Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Golden Globes

Video ¿Kylie Jenner le prohibió a su novio tomarse una foto con Selena Gómez? Hasta Taylor Swift se sorprendió

Selena Gómez aparentemente no sufrió un desplante por parte de Timothée Chalamet y Kylie Jenner durante la ceremonia de los Golden Globes 2024, toda vez que ella ni siquiera habría tenido contacto con ellos en la velada.

Desde la noche de este 7 de enero comenzó a circular en redes sociales un video en el que se aprecia a la cantante platicando con sus amigas, Taylor Swift y Keleigh Sperry, en algún instante de la premiación.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Shake it off’ y la actriz parecieron sorprenderse ante lo que les decía Gómez y algunos internautas indicaron que Sperry cuestionó: “¿Con Timothée?”, basándose en los movimientos de sus labios.

Dicha interacción entre las tres celebridades sirvió para que comenzara a especularse que lo que Selena les contó a Swift y Keleigh es que le pidió a Chalamet tomarse una fotografía y que Jenner le dijo que no.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Selena Gómez no se habría acercado a Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Golden Globes 2024

Si bien, las cinco celebridades han guardado hermetismo en torno a este rumor, un supuesto allegado a Selena Gómez rompió el silencio.

Este 8 de enero, People reportó que “una fuente” de la estrella de ‘Only Murders in the Building’ les afirmó que ella “no se refería en absoluto a nada sobre Timothée Chalamet y Kylie Jenner” en su charla con Taylor Swift y Keleigh Sperry.

El informante, cuya identidad no fue revelada por el medio, insistió en que Gómez “ni siquiera los vio ni habló con ellos (la pareja)”.

De acuerdo con StyleCaster, Selena y el histrión iniciaron una amistad cuando protagonizaron la película ‘A Rainy Day in New York’, la cual filmaron en 2017.

Selena Gómez y Timothée Chalamet en ‘A Rainy Day in New York’. Imagen /Mega/The Grosby Group

En 2020, él apareció en un ‘live’ de Instagram que la cantautora de ‘Hands to myself’ hizo para hablar animar a sus fanáticos a votar en las elecciones presidenciales de ese año.

Fue en abril de 2023 cuando comenzó a trascender que Chalamet y Jenner habían empezado un romance desde enero, tras conocerse en un desfile de Jean Paul Gaultier, reseña Harper’s Bazaar EUA.

PUBLICIDAD

En todo este tiempo, ellos se mantuvieron discretos sobre su idilio, pero en la gala de los Golden Globes 2024 finalmente compartieron demostraciones de amor públicamente.

Selena Gómez presume a su novio Benny Blanco

Ignorando los señalamientos que la involucran, Selena Gómez recurrió a sus Historias de Instagram anoche para colgar una fotografía en la que aparece con Benny Blanco, su pareja.

En la instantánea se les puede ver dándose un beso en los labios, y ella escribió sobre el fondo negro: “I won (Yo gané)”.

Selena Gómez publicó una foto en la que aparece besándose con su novio, Benny Blanco. Imagen Selena Gómez/Instagram

Al respecto de su romance, una fuente le aseguró a People previamente que “todos están contentos de que ella esté feliz”.