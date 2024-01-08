Selena Gómez

Selena Gómez “ni siquiera vio ni habló” con Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Golden Globes

La cantante presuntamente no se acercó a la pareja durante la ceremonia de premiación, como se ha rumorado. Supuestamente, la ‘influencer’ le impidió al actor tomarse una fotografía con la intérprete de ‘Wolves’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Kylie Jenner le prohibió a su novio tomarse una foto con Selena Gómez? Hasta Taylor Swift se sorprendió

Selena Gómez aparentemente no sufrió un desplante por parte de Timothée Chalamet y Kylie Jenner durante la ceremonia de los Golden Globes 2024, toda vez que ella ni siquiera habría tenido contacto con ellos en la velada.

Desde la noche de este 7 de enero comenzó a circular en redes sociales un video en el que se aprecia a la cantante platicando con sus amigas, Taylor Swift y Keleigh Sperry, en algún instante de la premiación.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Shake it off’ y la actriz parecieron sorprenderse ante lo que les decía Gómez y algunos internautas indicaron que Sperry cuestionó: “¿Con Timothée?”, basándose en los movimientos de sus labios.

Dicha interacción entre las tres celebridades sirvió para que comenzara a especularse que lo que Selena les contó a Swift y Keleigh es que le pidió a Chalamet tomarse una fotografía y que Jenner le dijo que no.

Selena Gómez no se habría acercado a Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Golden Globes 2024

Más sobre Selena Gómez

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”
2 mins

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Univision Famosos
Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”
2 mins

Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”

Univision Famosos
¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit
0:58

¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más
3 mins

Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

Univision Famosos
¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes
1:08

¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes

Univision Famosos
¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU
1:05

¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU

Univision Famosos
¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU
1:08

¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?
0:47

Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?

Univision Famosos
El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"
1:03

El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Univision Famosos
Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video
1:19

Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video

Univision Famosos

Si bien, las cinco celebridades han guardado hermetismo en torno a este rumor, un supuesto allegado a Selena Gómez rompió el silencio.

Este 8 de enero, People reportó que “una fuente” de la estrella de ‘Only Murders in the Building’ les afirmó que ella “no se refería en absoluto a nada sobre Timothée Chalamet y Kylie Jenner” en su charla con Taylor Swift y Keleigh Sperry.

El informante, cuya identidad no fue revelada por el medio, insistió en que Gómez “ni siquiera los vio ni habló con ellos (la pareja)”.

De acuerdo con StyleCaster, Selena y el histrión iniciaron una amistad cuando protagonizaron la película ‘A Rainy Day in New York’, la cual filmaron en 2017.

Selena Gómez y Timothée Chalamet en ‘A Rainy Day in New York’.
Selena Gómez y Timothée Chalamet en ‘A Rainy Day in New York’.
Imagen /Mega/The Grosby Group

En 2020, él apareció en un ‘live’ de Instagram que la cantautora de ‘Hands to myself’ hizo para hablar animar a sus fanáticos a votar en las elecciones presidenciales de ese año.

Fue en abril de 2023 cuando comenzó a trascender que Chalamet y Jenner habían empezado un romance desde enero, tras conocerse en un desfile de Jean Paul Gaultier, reseña Harper’s Bazaar EUA.

PUBLICIDAD

En todo este tiempo, ellos se mantuvieron discretos sobre su idilio, pero en la gala de los Golden Globes 2024 finalmente compartieron demostraciones de amor públicamente.

Selena Gómez presume a su novio Benny Blanco

Ignorando los señalamientos que la involucran, Selena Gómez recurrió a sus Historias de Instagram anoche para colgar una fotografía en la que aparece con Benny Blanco, su pareja.

En la instantánea se les puede ver dándose un beso en los labios, y ella escribió sobre el fondo negro: “I won (Yo gané)”.

Selena Gómez publicó una foto en la que aparece besándose con su novio, Benny Blanco.
Selena Gómez publicó una foto en la que aparece besándose con su novio, Benny Blanco.
Imagen Selena Gómez/Instagram

Al respecto de su romance, una fuente le aseguró a People previamente que “todos están contentos de que ella esté feliz”.

Por su parte, la estrella apuntó en una página de fans de la red social, a principios de diciembre, que “él es absolutamente todo en (su) corazón”.

Relacionados:
Selena GómezKylie JennerTaylor SwiftGolden GlobesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD