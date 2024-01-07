Los mejores looks de los Golden Globes 2024: las celebridades deslumbran en la 'red carpet'
Las celebridades más relevantes de Hollywood arribaron al hotel Beverly Hilton, sede de la ceremonia de los Golden Globes 2024 que honra a lo mejor del cine y la televisión en el año.
Las celebridades más relevantes del mundo del entretenimiento en EEUU desfilaron la noche de este domingo 7 de enero por la afombra roja en la antelasa de la 81ª edición de los Golden Globes en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.
Como cada año, las estrellas de Hollywood deslumbraron a su paso por la alfombra roja en la noche que premia lo mejor del cine y la televisión en el año. A continuación te mostramos los mejores looks.
Jennifer López
La actriz y cantante Jennifer López en los Golden Globes 2024 con un vestido rosa claro de Nicole + Felicia Couture.
Timothée Chalamet
El actor Timothée Chalamet usando un traje clásico brilloso en tono negro.
Margot Robbie
Margot Robbie continuó con su homenaje a Barbie con un vestido Armani.
Taylor Swift
La cantante Taylor Swift optó por un vestido verde metálico de Gucci.
Natalie Portman
La actriz Natalie Portman en los Golden Globes 2024 con un vestido Dior Haute Couture.
Jennifer Aniston
La protagonista de la serie ‘The Morning Show’, Jennifer Aniston, en un vestido negro ceñido.
Cillian Murphy
Cillian Murphy, protagonista de la película ‘Oppenheimer’, optó por un smoking de Saint Laurent.
Selena Gómez
La actriz y cantante Selena Gómez en un vestido con falda esponjada de Armani Privé.
Barry Keoghan
El actor Barry Keoghan, protagonista de la cinta ‘Saltburn’, en un traje con estampados de Louis Vuitton.
Hunter Schafer
La estrella de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ en un vestido rosa pálido de Prada.
Lenny Kravitz
El actor y cantante Lenny Kravitz usa un moderno traje negro sin camisa.
Helen Mirren
La primera actriz Helen Mirren optó por un ‘outfit’ de Dolce & Gabbana.
Rosamund Pike
La protagonista de la película ‘Saltburn’ en un vestido negro de gala.
Heidi Klum
La modelo Heidi Klum atiende la ceremonia de los Golden Globes 2024 usando una creación de Sophie Couture.
Julia Garner
La actriz Julia Garner en un vestido plateado ceñido a su figura.
Gillian Anderson
La actriz Gillian Anderson en la ‘red carpet’ de los Golden Globes 2024 con un vestido de gala en color crema.
Justin Hartley
El protagonista de la serie ‘This Is Us’, Justin Hartley, en un traje de la firma Nana Sartoria.
Jordana Brewster
La actriz Jordana Brewster, estrella de la saga de ‘Rápidos y furiosos’, optó por un conjunto negro.
Mario López
El actor Mario López en la ‘red carpet’ de los Golden Globes con un traje en color negro.
John Ortiz
El reconocido actor John Ortiz usa un tuxedo azul oscuro.
Rachel Smith
Rachel Smith en un vestido de gala negro con estampado floreado.
Nikki Novak
La actriz Nikki Novak luce un vestido en tono rosa con aplicaciones plateadas.
Matt Friend
El comediante Matt Friend atiende la ceremonia de los Golden Globes 2024 usando un traje negro clásico.
Jeannie Mai Jenkins
La presentadora de televisión Jeannie Mai Jenkins llega portando un vestido negro con aplicaciones de perlas.
Scott Evans
El actor Scott Evans en la ‘red carpet’ con un saco que combina los colores negro, blanco, azul y caqui.