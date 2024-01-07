Golden Globes

Los mejores looks de los Golden Globes 2024: las celebridades deslumbran en la 'red carpet'

Las celebridades más relevantes de Hollywood arribaron al hotel Beverly Hilton, sede de la ceremonia de los Golden Globes 2024 que honra a lo mejor del cine y la televisión en el año.

Dayana Alvino.
Las celebridades más relevantes del mundo del entretenimiento en EEUU desfilaron la noche de este domingo 7 de enero por la afombra roja en la antelasa de la 81ª edición de los Golden Globes en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Como cada año, las estrellas de Hollywood deslumbraron a su paso por la alfombra roja en la noche que premia lo mejor del cine y la televisión en el año. A continuación te mostramos los mejores looks.

Jennifer López

Jennifer López en los Golden Globes 2024.
Jennifer López en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz y cantante Jennifer López en los Golden Globes 2024 con un vestido rosa claro de Nicole + Felicia Couture.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet en los Golden Globes 2024.
Timothée Chalamet en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


El actor Timothée Chalamet usando un traje clásico brilloso en tono negro.

Margot Robbie

La protagonista de 'Barbie', Margot Robbie.
La protagonista de 'Barbie', Margot Robbie.
Imagen MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images


Margot Robbie continuó con su homenaje a Barbie con un vestido Armani.

Taylor Swift

Taylor Swift en los Golden Globes 2024.
Taylor Swift en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La cantante Taylor Swift optó por un vestido verde metálico de Gucci.

Natalie Portman

Natalie Portman en la alfombra roja.
Natalie Portman en la alfombra roja.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz Natalie Portman en los Golden Globes 2024 con un vestido Dior Haute Couture.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston en los Golden Globes 2024.
Jennifer Aniston en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La protagonista de la serie ‘The Morning Show’, Jennifer Aniston, en un vestido negro ceñido.

Cillian Murphy

La estrella de ‘Oppenheimer’, Cillian Murphy.
La estrella de 'Oppenheimer', Cillian Murphy.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


Cillian Murphy, protagonista de la película ‘Oppenheimer’, optó por un smoking de Saint Laurent.

Selena Gómez

Selena Gómez en los Golden Globes 2024.
Selena Gómez en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz y cantante Selena Gómez en un vestido con falda esponjada de Armani Privé.

Barry Keoghan

En los Golden Globes 2024 arriba Barry Keoghan.
En los Golden Globes 2024 arriba Barry Keoghan.
Imagen Amy Sussman/Getty Images

El actor Barry Keoghan, protagonista de la cinta ‘Saltburn’, en un traje con estampados de Louis Vuitton.

Hunter Schafer

Hunter Schafer en la 'red carpet' de los Golden Globes.
Hunter Schafer en la 'red carpet' de los Golden Globes.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La estrella de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ en un vestido rosa pálido de Prada.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz posa en la alfombra roja.
Lenny Kravitz posa en la alfombra roja.
Imagen MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images


El actor y cantante Lenny Kravitz usa un moderno traje negro sin camisa.

Helen Mirren

Helen Mirren atiende los Golden Globes 2024.
Helen Mirren atiende los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La primera actriz Helen Mirren optó por un ‘outfit’ de Dolce & Gabbana.

Rosamund Pike

Rosamund Pike, estrella de la cinta ‘Saltburn’.
Rosamund Pike, estrella de la cinta 'Saltburn'.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La protagonista de la película ‘Saltburn’ en un vestido negro de gala.

Heidi Klum

Heidi Klum en la 81ª edición de los Golden Globes.
Heidi Klum en la 81ª edición de los Golden Globes.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La modelo Heidi Klum atiende la ceremonia de los Golden Globes 2024 usando una creación de Sophie Couture.

Julia Garner

Julia Garner en los Golden Globes 2024.
Julia Garner en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz Julia Garner en un vestido plateado ceñido a su figura.

Gillian Anderson

Gillian Anderson en la 'red carpet' de los Golden Globes 2024.
Gillian Anderson en la 'red carpet' de los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz Gillian Anderson en la ‘red carpet’ de los Golden Globes 2024 con un vestido de gala en color crema.

Justin Hartley

Justin Hartley atiende los Golden Globes 2024.
Justin Hartley atiende los Golden Globes 2024.
Imagen MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images


El protagonista de la serie ‘This Is Us’, Justin Hartley, en un traje de la firma Nana Sartoria.

Jordana Brewster

Jordana Brewster en los Golden Globes 2024.
Jordana Brewster en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz Jordana Brewster, estrella de la saga de ‘Rápidos y furiosos’, optó por un conjunto negro.

Mario López

Mario López en los Golden Globes 2024.
Mario López en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


El actor Mario López en la ‘red carpet’ de los Golden Globes con un traje en color negro.

John Ortiz

John Ortiz a su llegada a los Golden Globes 2024.
John Ortiz a su llegada a los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


El reconocido actor John Ortiz usa un tuxedo azul oscuro.

Rachel Smith

Rachel Smith en los Golden Globes 2024.
Rachel Smith en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


Rachel Smith en un vestido de gala negro con estampado floreado.

Nikki Novak

Nikki Novak en los Golden Globes 2024.
Nikki Novak en los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


La actriz Nikki Novak luce un vestido en tono rosa con aplicaciones plateadas.

Matt Friend

Matt Friend en la alfombra roja de los Golden Globes 2024.
Matt Friend en la alfombra roja de los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


El comediante Matt Friend atiende la ceremonia de los Golden Globes 2024 usando un traje negro clásico.

Jeannie Mai Jenkins

Jeannie Mai Jenkins atiende los Golden Globes 2024.
Jeannie Mai Jenkins atiende los Golden Globes 2024.
Imagen MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images


La presentadora de televisión Jeannie Mai Jenkins llega portando un vestido negro con aplicaciones de perlas.

Scott Evans

Scott Evans llega a la 'red carpet' de los Golden Globes 2024.
Scott Evans llega a la 'red carpet' de los Golden Globes 2024.
Imagen Amy Sussman/Getty Images


El actor Scott Evans en la ‘red carpet’ con un saco que combina los colores negro, blanco, azul y caqui.

