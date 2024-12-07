Eugenio Derbez

Selena Gómez responde a críticas de Derbez tras decir que su actuación en 'Emilia Pérez' es "indefendible"

En un reciente podcast, Eugenio Derbez externó que la actuación en la premiada película 'Buscando a Emilia Pérez' es "indefendible" y la cantante respondió sus comentarios al hacerse viral.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Selena Gómez es parte del elenco de la premiada película 'En busca de Emilia Pérez' y recientemente Eugenio Derbez opinó sobre actuación considerándola "indefendible".

" Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos 'wow, ¿qué es esto?' (…) yo decía 'no puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español", dijo el actor en el podcast 'Hablemos de cine con…' de Gaby Meza.

PUBLICIDAD

Incluso, la 'influencer' atribuyó que la actuación de Selena "no es convincente" porque ella no habla español y tal vez no entendió lo que estaba diciendo en el guion, por eso no habría dado matices a su personaje de Jessi.

Más sobre Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos

"Su actuación no solo no es convincente, sino que es incómoda y los números musicales yo no sé por qué aceptó cantar eso", dijo Gaby en la charla con Eugenio.

Selena Gómez le responde a Eugenio Derbez

El fragmento del podcast se hizo viral en la cuenta de TikTok 'El Viboreo' y Selena Gómez respondió a los comentarios de Eugenio Derbez y Gaby Meza.

"Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió en inglés la actriz nacida en Texas, quien es hija del mexicano Ricardo Gómez, y madre estadounidense.

Selena Gómez responde a Eugenio Derbez.
Selena Gómez responde a Eugenio Derbez.
Imagen Selena Gómez/TikTok

Los comentarios de Derbez y la respuesta de Gómez provocó que los seguidores de la cantante se volcaran contra el comediante defendiéndola.

"Cuando la envidia da su opinión se expresa así, Selena Gomez para el dolor de muchos todo lo que toca lo convierte en oro, de trabajo así que estos expertos de nada, no saben nada", "Pero si hola, Eugenio Derbez hablando inglés en la películas americanas", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Video ¿Ángela Aguilar reclamó a Eugenio Derbez por meme con Cazzu y Belinda? Él responde
Relacionados:
Eugenio DerbezSelena GómezHollywoodCelebridadesPelículasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD