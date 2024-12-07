Selena Gómez responde a críticas de Derbez tras decir que su actuación en 'Emilia Pérez' es "indefendible"

Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Selena Gómez es parte del elenco de la premiada película 'En busca de Emilia Pérez' y recientemente Eugenio Derbez opinó sobre actuación considerándola "indefendible".

" Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos 'wow, ¿qué es esto?' (…) yo decía 'no puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español", dijo el actor en el podcast 'Hablemos de cine con…' de Gaby Meza.

PUBLICIDAD

Incluso, la 'influencer' atribuyó que la actuación de Selena "no es convincente" porque ella no habla español y tal vez no entendió lo que estaba diciendo en el guion, por eso no habría dado matices a su personaje de Jessi.

"Su actuación no solo no es convincente, sino que es incómoda y los números musicales yo no sé por qué aceptó cantar eso", dijo Gaby en la charla con Eugenio.

Selena Gómez le responde a Eugenio Derbez

El fragmento del podcast se hizo viral en la cuenta de TikTok 'El Viboreo' y Selena Gómez respondió a los comentarios de Eugenio Derbez y Gaby Meza.

"Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió en inglés la actriz nacida en Texas, quien es hija del mexicano Ricardo Gómez, y madre estadounidense.

Selena Gómez responde a Eugenio Derbez. Imagen Selena Gómez/TikTok

Los comentarios de Derbez y la respuesta de Gómez provocó que los seguidores de la cantante se volcaran contra el comediante defendiéndola.

"Cuando la envidia da su opinión se expresa así, Selena Gomez para el dolor de muchos todo lo que toca lo convierte en oro, de trabajo así que estos expertos de nada, no saben nada", "Pero si hola, Eugenio Derbez hablando inglés en la películas americanas", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.