Hijo de Sebastián Rulli cumple 14 años y le dedica un mensaje: Angelique Boyer no se queda callada

Sebastián Rulli está feliz de que su hijo Santiago llegó a los 14 años y le dedicó un emotivo mensaje, ¿cómo reaccionó su novia Angelique Boyer, quien por mucho tiempo se limitaba a hablar a profundidad sobre el chico?

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Hijo de Sebastián Rulli ya sabe cómo callar a los 'haters' que lo critican por su gran altura

Santiago, el único hijo que tiene Sebastián Rulli y que comparte con su ex Cecilia Galliano, llegó a los 14 años este lunes 15 de enero.

La fecha no pasó desapercibida para el actor quien lo felicitó de una manera muy emotiva ante los ojos de todos.

Pero lo que llamó la atención de muchos fue la reacción de Angelique Boyer, novia del protagonista de la nueva versión de Los Ricos también Lloran, que puedes ver aquí en ViX.

Angelique Boyer reacciona al cumpleaños del hijo de Sebastián Rulli

Sebastián Rulli, de 48 años, publicó una serie de fotos junto a su hijo para felicitarlo por su cumpleaños.

"Estoy lleno de felicidad y gratitud por tener el honor de ser tu padre. Desde el momento en que viniste al mundo, has iluminado nuestros días con tu sonrisa, tu bondad y tu espíritu valiente", le dijo el artista.

" Ver cómo creces y te conviertes en el hombre increíble que eres, llena mi corazón de orgullo y emoción. Has demostrado ser un hijo dedicado, amoroso y lleno de pasión por la vida, y no puedo esperar para ver todo lo que el futuro tiene reservado para ti".

Rulli destacó de su hijo la "capacidad para enfrentar desafíos con valentía, tu bondad hacia los demás y tu ingenio admirable son cualidades que te hacen destacar como un ser humano excepcional".

Sebastián Rulli le dedicó este emotivo mensaje a su hijo Santiago con motivo del cumpleaños 14 del chico.
Sebastián Rulli le dedicó este emotivo mensaje a su hijo Santiago con motivo del cumpleaños 14 del chico.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram

En la sección de comentarios resaltó la reacción de Angelique Boyer, quien mantiene una relación amorosa con Sebastián Rulli desde hace 9 años.

La actriz no se quedó de brazos cruzados ante el cumpleaños del hijo de su pareja: "Santiago Rulli Galliano, feliz vuelta al sol campeón. Eres increíble", le escribió.

Angelique Boyer reaccionó así al mensaje que Sebastián Rulli le dedicó a su hijo 'Santi'.
Angelique Boyer reaccionó así al mensaje que Sebastián Rulli le dedicó a su hijo 'Santi'.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram


De un par de años para acá, la artista de origen francés ha sido más abierta en dejar ver la aparente buena relación que tiene con el hijo de su novio.

Antes, era muy reservada en emitir comentarios sobre el menor y mucho menos se dejaba ver con él.

Pero ya han publicado varias veces fotos de los viajes que han hecho los tres y permiten echar un vistazo a la convivencia que ella tiene con el joven.

Cada vez es más frecuente ver juntos públicamente al hijo de Sebastián Rulli y a Angelique Boyer.
Cada vez es más frecuente ver juntos públicamente al hijo de Sebastián Rulli y a Angelique Boyer.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram


Sin embargo, la que sigue siendo aún más discreta en hablar sobre esto es la madre del adolescente, Cecilia Galliano. Raras veces ahonda en la dinámica que tiene su hijo con la pareja de su exesposo.

"Yo no estoy en la relación de mi hijo con ellos dos", respondió la actriz en una entrevista que se le hizo en febrero de 2023 cuando se le cuestionó si creía que Angelique Boyer veía por el bienestar de 'Santi' cuando pasaba tiempo con el actor argentino y su novia.

"Yo en el momento que note algo mal, obviamente se hablará", advirtió la también modelo sobre cuál sería su reacción si llegara a percibir a su hijo con una actitud "diferente" respecto a la dinámica que tiene con la pareja de su padre.

Hijo de Sebastián Rulli sorprende con su estatura

Entre las fotos que Sebastián Rulli colgó con su hijo también destacaron un par en donde es notable que Santiago ya es más alto que su famoso papá. De hecho, el propio Rulli lo presumió en las imágenes.

De acuerdo con reportes, el artista mide 6’1” (1.87 metros) y de acuerdo con las fotos, el chico ya lo superó.

El hijo de Sebastián Rulli ya lo superó en estatura.
El hijo de Sebastián Rulli ya lo superó en estatura.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram


De hecho, la estatura de Santiago le ha dado la oportunidad de destacar en el baloncesto. En el pasado, su madre ha dicho que su altura también le ha traído ciertas dificultades.

"Me dice: 'Má, me pasó algo que no sé, todos están en el pupitre y a mí me lo tuvieron que cambiar porque no entro en la mesa. Me tuvieron que poner una mesa especial'", narró la actriz en octubre de 2021.

En ese entonces, Cecilia Galliano aseguró que su retoño no tenía problemas respecto a su estatura: " Él feliz con su altura, le encanta".

