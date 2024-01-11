Sebastián Rulli cumple romántica promesa a Angelique Boyer: publican fotos y ella revela que lloró

Video Angelique Boyer sorprende con su radical 'cambio' de look, ¿este sí le gustará a Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli y Angelique Boyer aprovecharon las fiestas de Año Nuevo para viajar a Argentina y cumplir una romántica promesa que el actor le hizo a su novia.

La protagonista de ‘El amor invencible’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que mostró lo emocionada y feliz que estaba de conocer, por primera vez, el país natal de su pareja.

“Viajamos a Argentina. Qué impacto descubrir este país. Amé la ciudad de Buenos Aires, conocer la familia RULLI y pasar año nuevo con ellos ha sido un regalo que me deja mil recuerdos hermosos. Ver a Sebas recordar y caminar por las calles en las que vivió con su familia, mirar ese brillo en sus ojos me enamora”, precisó.

Angelique Boyer señaló que jamás olvidará la emoción de Sebastián Rulli y que incluso llegó hasta las lágrimas por el viaje

“Esto solo es el principio de un viaje que me ha llevado a las lágrimas de felicidad. Gracias por mostrarme tu Argentina, es el primero de muchos viajes a este bellísimo país”, comentó.

Sebastián Rulli destapa que cumplió promesa a Angelique Boyer

La publicación de la actriz de telenovelas desató reacciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron lo románticos y enamorados que lucen juntos.

“Qué bellos”, “No puedo con tan bonitas palabras”, “Muero de amor así o más enamorados”, “La mejor pareja por mucho”, señalaron los seguidores de los artistas.

Sin embargo, la reacción que más miradas atrajo fue la del propio actor, quien le externó su amor a su pareja y reveló que cumplió la promesa de ir con Angelique Boyer al fin del mundo.

“ Te dije: contigo hasta el fin del mundo… y lo cumplí!! Te amo”, fueron las palabras que Sebastián Rulli posteó y a la par compartió en su perfil personal más fotografías de su viaje junto a la actriz, a quien le dedicó amorosas palabras en su perfil personal.

Así fue el viaje de Sebastián Rulli y Angelique Boyer en Argentina Imagen Instagram Sebastián Rulli

“Cada experiencia que compartimos en este hermoso país me permite verlo con nuevos ojos y apreciarlo mucho más… Cada descubrimiento se vuelve aún más especial cuando lo comparto contigo mi amor. Gracias por estar siempre dispuesta a explorar y descubrir junto a mí”, precisó.

Los protagonistas de telenovelas se conocieron en 2010 cuando estelarizaron Teresa, pero el flechazo se dio casi cuatro años después cuando volvieron a coincidir en otro melodrama.

Y es que al finalizar las grabaciones de Lo que la vida me robó, en 2014, hicieron oficial su romance y desde ese momento no han dejado de gritar su amor en público.