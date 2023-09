Angelique Boyer sorprende a Sebastián Rulli con espectacular regalo de aniversario y así reacciona

“ Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos 9 años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”, destacó.