Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después

Video Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían

En 1987, Quinceañera se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la productora Carla Estrada. La historia estuvo protagonizada por Adela Noriega y Thalía, quienes tuvieron que enfrentarse a las maldades de los villanos interpretados por Sebastián Ligarde y Nailea Norvind.

Aunque la misión de sus personajes era la de sembrar discordia entre los protagonistas, su participación se volvió memorable. Ahora, 38 años después, ‘Memo’ y ‘Leonor’ se reencontraron.

Las imágenes del emotivo encuentro fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la periodista Matilde Obregón, a quien los actores relataron algunos de sus recuerdos dentro del melodrama. En aquel entonces, ella tenía 16 años y él, 33.

Los actores recordaron su paso por Quinceañera. Imagen Matilde Obregón / Instagram

Así lucen los villanos de Quinceañera

Sin embargo, fue Sebastián Ligarde quien en Instagram compartió su antes y después junto a Nailea Norvind, señalando que, algo que no ha cambiado entre ellos, es su gran amistad.

“Reencontrarme con una de mis amigas más queridas, Nailea, después de décadas y darse cuenta que SI hay cosas que no cambia, como el amor auténtico de una amistad real. Estoy feliz”, dijo el actor.

Así lucen los villanos de Quinceañera 38 años después. Imagen Sebastián Ligarde / Instagram



Quinceañera (telenovela que puedes ver en ViX) cuenta la historia de ‘Maricruz’ (Adela Noriega) y ‘Beatriz’ (Thalía), dos amigas que están por cumplir 15 años. Aunque vienen de mundos muy distintos—Maricruz de una familia humilde y Beatriz de una familia rica—comparten sueños, ilusiones y los retos de crecer.

La trama de la historia se desarrolla entre conflictos familiares, traiciones, pérdidas y momentos de redención, mostrando cómo ambas jóvenes enfrentan el paso de la niñez a la adultez en medio de circunstancias adversas.