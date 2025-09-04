Telenovelas

Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después

Sebastián Ligarde y Nailea Norvind se reencontraron por un motivo muy especial. Así lucen 20 años después los icónicos villanos de Quinceañera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Actor de Quinceañera presenta a su esposo tras 40 años de relación: para quienes no lo conocían

En 1987, Quinceañera se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la productora Carla Estrada. La historia estuvo protagonizada por Adela Noriega y Thalía, quienes tuvieron que enfrentarse a las maldades de los villanos interpretados por Sebastián Ligarde y Nailea Norvind.

Aunque la misión de sus personajes era la de sembrar discordia entre los protagonistas, su participación se volvió memorable. Ahora, 38 años después, ‘Memo’ y ‘Leonor’ se reencontraron.

PUBLICIDAD

Las imágenes del emotivo encuentro fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la periodista Matilde Obregón, a quien los actores relataron algunos de sus recuerdos dentro del melodrama. En aquel entonces, ella tenía 16 años y él, 33.

Los actores recordaron su paso por Quinceañera.
Los actores recordaron su paso por Quinceañera.
Imagen Matilde Obregón / Instagram

Más sobre Telenovelas

Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio
1:00

Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo
0:48

Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban
0:51

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban

Univision Famosos
Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar
0:57

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar

Univision Famosos
Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija
0:44

Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"
2 mins

Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 
1:00

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 
0:51

Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 

Univision Famosos

Así lucen los villanos de Quinceañera

Sin embargo, fue Sebastián Ligarde quien en Instagram compartió su antes y después junto a Nailea Norvind, señalando que, algo que no ha cambiado entre ellos, es su gran amistad.

“Reencontrarme con una de mis amigas más queridas, Nailea, después de décadas y darse cuenta que SI hay cosas que no cambia, como el amor auténtico de una amistad real. Estoy feliz”, dijo el actor.

Así lucen los villanos de Quinceañera 38 años después.
Así lucen los villanos de Quinceañera 38 años después.
Imagen Sebastián Ligarde / Instagram


Quinceañera (telenovela que puedes ver en ViX) cuenta la historia de ‘Maricruz’ (Adela Noriega) y ‘Beatriz’ (Thalía), dos amigas que están por cumplir 15 años. Aunque vienen de mundos muy distintos—Maricruz de una familia humilde y Beatriz de una familia rica—comparten sueños, ilusiones y los retos de crecer.

La trama de la historia se desarrolla entre conflictos familiares, traiciones, pérdidas y momentos de redención, mostrando cómo ambas jóvenes enfrentan el paso de la niñez a la adultez en medio de circunstancias adversas.


Relacionados:
TelenovelasNailea NorvindSebastián LigardeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD