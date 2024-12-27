Sebastián Caicedo se casa: sorprende al recordar a su ex en plena boda
El actor colombiano se casó con la empresaria Juliana Diez este 26 de diciembre tan solo dos meses después de haberse comprometido.
Sebastián Caicedo se casó con Juliana Diez tan solo dos meses después de anunciar su compromiso.
Este 26 de diciembre, el actor colombiano sorprendió al anunciar en Instagram que estaba por comenzar “una historia cargada de propósito y de amor”, dejando entrever que estos planes tenían que ver con su novia Juliana.
Aunque Sebastián Caicedo no reveló más detalles, fue a través de la revista People en Español que se dio a conocer que se casaron en una íntima ceremonia cristiana, la cual tuvo lugar en la Hacienda Santa Mónica, ubicada en Llano Grande, Antioquia, Colombia.
"Fue algo muy bonito, no fue la megafiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos ofrecerle a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad —ni Juliana y yo— si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista”, declaró el intérprete de 43 años a la revista.
“Esto fue después de dos años de caminar en una relación con propósito, y decidimos dar este paso porque sentimos que ese propósito necesitaba ser afianzado con la bendición de Dios”, agregó.
Sebastián Caicedo recuerda su relación con Carmen Villalobos en plena boda
Dos años antes de llegar al altar con Juliana Diaz, Sebastián Caicedo estuvo casado con la actriz Carmen Villalobos, con quien sostuvo una relación de 14 años, de los cuales dos estuvieron casados.
Al respecto, el actor colombiano recordó la relación que sostuvo con la actriz colombiana al mismo tiempo en que expresaba sus ganas por formar ahora una familia con Juliana Diez, describiendo este matrimonio como un testimonio de restauración.
“July (tuvo una relación de) 16 años, siete años de casada, y yo (tuve) una relación de 14 años. Entonces, pues, traíamos una experiencia y una historia en donde lo que hicimos fue (decir): ‘Yo quiero un hogar, tú también quieres un hogar. Tenemos este propósito, los dos queremos tener una relación bajo propósito de Dios’”, dijo el actor.
Esperaron hasta el matrimonio para vivir juntos
La relación entre Sebastián Caicedo y Juliana comenzó en una iglesia cristiana en Medellín, precisamente mientras él intentaba salir de una fuerte depresión a causa de su divorcio con Carmen Villalobos. Sin embargo, fue hasta febrero de 2023 que hicieron pública su relación y desde entonces ambos aseguraron que buscaban que su relación no fuera “desechable”.
“Para nosotros era importante tener un norte para saber a dónde nos dirigimos. Lo teníamos muy claro, pero teníamos que sanar juntos, apoyándonos y obviamente orando para que fuera este tiempo”, declaró Juliana a la publicación.
“Estoy feliz. ¿Por qué nos casamos en esta temporada? ¿Por qué tan cerquita del compromiso? Porque Sebas y yo no vivimos juntos. Nunca hemos vivido juntos y esto es algo que en todas las relaciones es normal (decir:) 'Somos novios, vivamos juntos y luego nos casamos’. Nosotros no vivimos juntos porque decidimos guardarnos, tener una relación en donde nos enfocamos en seguir creciendo en lo profesional, en nuestra relación con Dios, en poder darle un testimonio a mi niño que tiene 7 años”, concluyó.