Carmen Villalobos respondió cuándo tendrá hijos: no es lo que muchos esperaban

A sus 38 años, la colombiana sigue cosechando éxitos: tan solo en el 2021 estrenó el reality show ‘Escuela Imparables, que busca dar asesoría e impulsar a12 emprendedoras colombianas y fue considerada una de las famosas “más bellas” por la revista ‘People’.

Por si eso fuera poco, la estrella de telenovelas siguió arrasando en redes sociales: en Instagram, por ejemplo, acumula 18 millones de seguidores y en TikTok, 12 millones.

A pesar de todo el éxito que Carmen Villalobos tiene, hay una pregunta que aún recibe ocasionalmente: ¿cuándo se convertirá en mamá?

Carmen Villalobos respondió con humor cuándo tendrá hijos: video

En septiembre del 2021, la actriz retomó la pregunta que tanto le hacen sus fans y la respondió en un video de TikTok.

Fiel a su estilo en esta red social, le imprimió un poco de humor: “Cuando me preguntan ‘¿cuándo vas a tener hijos?’: ¿Por qué, me los vas a criar?”, se lee en la pantalla.



Previamente, en abril del 2020, Carmen Villalobos ya había respondido a la cuestión de si algún día tendrá hijos con un tono más serio y a lado de Sebastián Caicedo.

En un video en su canal de Youtube, ambos expresaron que el tema de los hijos es una de las preguntas que más les hacen.

“Admiramos mucho a las mamás y a los papás que deciden hacerlo (...), también pensamos que es una responsabilidad muy grande y no porque no seamos responsables o porque no podamos asumirlo, sino que creo que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo y realmente no estamos al 100 por ciento convencidos”.

De igual manera, la pareja afirmó que si en el futuro se sienten listos para agrandar su familia, les gustaría adoptar. Sebastián Caicedo consideró esta opción como “un doble granito de arena” en el mundo.