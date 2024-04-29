Sebastián Caicedo pensó en quitarse la vida tras divorcio de su ex

Video Estos son los famosos con más divorcios: una rompió su compromiso 5 veces

En julio de 2022, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su separación después de casi tres años de matrimonio. A pesar de que han mantenido discreción sobre las razones de su ruptura, recientemente el actor confesó que llegó a considerar el suicidio tras el divorcio.

En una entrevista en el programa colombiano Se dice de mí, el intérprete compartió que enfrentar el divorcio fue un proceso muy difícil. No solo experimentó una profunda depresión, sino que también llegó a pensar en quitarse la vida.

“Yo estaba muy perdido en ese momento, y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida, porque pues esa era mi vida, tanto profesional como personal. Yo siempre lo explico como cuando de pronto, si te tiras de un edificio, pues caes al suelo. Pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta ¿dónde quedas?”, reveló Sebastián Caicedo el pasado 27 de abril.

“Yo quedé en que no sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos, y llegó la depresión a mi vida, porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio, sobre todo porque no sabía a qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles”, continuó.

El exesposo de Carmen Villalobos mencionó que la presión mediática lo angustiaba, ya que los medios de comunicación buscarían incansablemente la razón detrás de su separación de la actriz de Sin senos sí hay paraíso (que puedes ver en ViX).

“Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar, sobre todo después de haber sido ese referente no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, y no sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre van a buscar debajo de las piedras la razón, y nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso”, añadió.

No obstante, enfatizó que, a pesar del fin de su matrimonio con Carmen Villalobos, no hablaría mal de la mujer que fue su compañera durante más de 11 años.

“Siempre va a haber un aprecio muy grande, mutuo, y yo nunca tendré nada malo que decir”, dijo.

Así logró salir de la depresión

Por último, Sebastián Caicedo reveló que su vida dio un giro después de asistir a un retiro en Medellín, Colombia. Allí no solo logró superar la profunda depresión que lo aquejaba tras el divorcio, sino que también encontró el amor.

“(En la iglesia) sentí la paz que no sentí en ningún otro lugar, porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada… cometí muchísimos errores por estar lejos de él”, contó.

“Ahí conocí a Juliana Diez (…) Es un angelito en mi vida, de verdad que tiene una relación muy bonita con Dios, con Jesús. Sé que no hay error si sigo con este camino”, concluyó.