Estrella de '16 y embarazada' muere a los 20 años en trágico accidente: dejó 2 hijas pequeñas

Video 'Mama June' llora desconsolada por la muerte de su hija mayor: tenía cáncer en etapa 4

Sean Garinger, conocido por su participación en el programa ’16 y embarazada’, falleció a los 20 años tras un trágico accidente.

Ha sido la madre del joven, que comparte dos pequeñas con su expareja, Selena Gutiérrez, parte del conocido 'reality show', la que dio a conocer lo sucedido.

PUBLICIDAD

¿Cómo murió Sean Garinger?

Mary Hobbs, mamá de Sean Garinger, indicó a The U.S Sun que su hijo perdió la vida el pasado 28 de febrero en su casa de Boone, Carolina del Norte.

"Simplemente él estaba moviendo (el vehículo todo terreno) de un lugar de estacionamiento a otro para que yo pudiera aparcar", relató.

Por las tormentas, explicó, el suelo estaba cubierto de lluvia y barro, lo que ocasionó que el auto se volcara, por lo que "aplastó" el cráneo de Sean.

"Corrí hasta donde los vecinos para conseguir ayuda para apartar el coche. Nadie contestó. Regresé con él y me di cuenta de que ya no estaba vivo", contó ella.

Hobbs, de 40 años, compartió: "Me quedé acostada junto a él hasta que apareció la ambulancia".

Antes del incidente, ellos acaban de regresar del concesionario, ya que querían comprar un automóvil para que Sean pudiera ir a ver a sus hijas a Colorado, donde viven con Selena Gutiérrez.

Sean Garinger falleció tras un trágico accidente. Imagen Sean Garinger/Selena Gutiérrez/Instagram

Madre de Sean Garinger lamenta el deceso de su hijo

Tras hablar del percance, Mary Hobbs se sinceró sobre su dolor por la pérdida de su retoño, Sean Garinger.

"Una gran parte de mi corazón murió con él el miércoles. Era mi único hijo, mi roca, mi fuerza cuando ya no me quedaba", confesó.

Ella detalló que les encantaba realizar viajes "espontáneamente" por carretera o ir a la playa.

"Sean iluminó mi mundo de una manera en la que nadie más podría acercarse. Era mi bebé, mi blandito, mi latido del corazón", finalizó.

Los seguidores de '16 y embarazada' conocieron a Garinger en la sexta temporada, donde se cuenta su travesía con Selena por tener bebés siendo adolescentes.

PUBLICIDAD

Sean Garinger pudo ver a sus hijas

De acuerdo con un allegado no identificado, que conversó con el medio antes citado, Sean Garinger y Selena Gutiérrez se separaron durante el último año y habían seguido con sus caminos.

Pese a su separación, la fuente afirma, él se acercó a ella y a sus seres queridos, como la mamá y el hermano, en “los últimos meses”.

“Sean visitó a la familia de Selena literalmente una semana antes de su muerte porque vino a Colorado a visitar a sus hijas”, aseveró.