Sean Diddy Combs

Sean 'Diddy' Combs podría salir de la cárcel en las próximas horas: abogados tendrían "argumento sólido"

El equipo legal de Sean 'Diddy' Combs argumentó, ante el tribunal federal, que los videos de las fiestas y reuniones en los hoteles no infringieron ninguna ley al ser considerado contenido para adultos "amateur".

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Por:Univision
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Sean 'Diddy' Combs podría salir de prisión en las próximas horas, después de que sus abogados comparecieran ante el tribunal federal de apelaciones y alegaran que las fiestas del rapero "no violaron ninguna ley".

Según el argumento, los videos por los que 'Diddy' es culpado tratarían de "pornografía fetichista", la cual está "protegida por la Constitución de los Estados Unidos", explica TMZ este 9 de abril.

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Aunque la defensa del rapero tiene "un argumento sólido", el hombre de 56 años infringió la Ley Mann, la cual prohíbe el tráfico de prostitutas. Sin embargo, sus abogados alegaron que eso no aplicaría en el caso.

" Las fiestas y las noches en hoteles (freak-offs) fueron actuaciones sexuales muy coreografiadas que involucraron el uso de disfraces, juegos de rol e iluminación escenificada, las cuales fueron filmadas para que Combs y sus novias pudieran ver esta pornografía amateur más tarde. La producción y visualización de pornografía de este tipo está protegida por la Primera Enmienda y, por lo tanto, no puede ser objeto de enjuiciamiento constitucional", explicaron ante el tribunal federal.

También, argumentaron que la sentencia de 50 meses que le fue impuesta a 'Diddy' Combs "no se ajusta a las directrices de sentencia", pues señalan que la pena típica sería de 15 meses y su cliente ha estado 19 tras las rejas.

De acuerdo con TMZ, la mañana de este 9 de abril se llevarán a cabo los "alegatos orales", aunque se desconoce cuándo dará sentencia el tribunal.

El 16 de septiembre de 2024 Sean 'Diddy' Combs fue arrestado por presunto tr'afico sexual, conspiración para crimen organizado y trata de personas. En julio, el jurado desestimó los delitos más graves y solo fue condenad por dos cargos menores de transporte para ejercer la prostitución, los cuales apelaron sus abogados.

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