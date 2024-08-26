Salma Hayek

Salma Hayek impacta con espectacular bikinazo a sus 57: hasta la ex de su esposo le escribe

La actriz lo hizo otra vez: causó sensación al posar en bikini durante sus vacaciones en Ibiza. Su tonificada figura le hizo ganar miles de comentarios y no pasó desaparcibida para Linda Evangelista, ex de su esposo François-Henri Pinault.

Por:
Dayana Alvino.
Video Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 con 'bikinazo' y fans quedan impactados con su mini cintura

Salma Hayek, una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, cumplirá 58 años el próximo lunes 2 de septiembre.

A días de llegar a un año más de vida, la famosa estrella presumió nuevamente su estilizada figura al posar en traje de baño.

Salma Hayek en bikinazo previo a su cumpleaños

Este 25 de agosto, Salma Hayek publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que aparece a bordo de un yate.

De acuerdo con Page Six, la protagonista de la cinta ‘Frida’ se encuentra de vacaciones en Ibiza, frente a la costa este de España.

En las imágenes, la también productora de cine está de pie a la orilla de la embarcación, agarrándose de una estructura firme.

Ella luce un bañador de dos piezas, así como unos lentes de sol y su melena, que tiene algunas canas, amarrada en trenzas.

“Bikini amarillo + cabello blanco = combinación perfecta”, escribió ella para subtitular las reveladoras instantáneas.

Salma Hayek se presumió en bikinazo.
Imagen Salma Hayek/Instagram

Salma Hayek impresiona hasta a la ex de su esposo

La sección de comentarios del ‘post’ se llenó de mensajes de elogio por parte de amigos y admiradores de la artista.

“¡Impresionante!”, “Bombón”, “¡Reina!”, “¡Qué linda!” y “¡Obsesionada!”, son algunos de las palabras que se leen.

La modelo Linda Evangelista, que tiene un hijo con François-Henri Pinault, esposo de Salma, igualmente colocó emojis de corazón.

Salma Hayek mostró su estilizada figura.
Imagen Salma Hayek/Instagram

Salma Hayek ha mostrado su silueta previamente

Esta no es la primera vez que Salma Hayek publica en su red social postales en las que deja al descubierto su físico.

Apenas a mediados de agosto ella colgó unos retratos similares a los recientes. En ellos, porta un traje de baño morado.

“¿Día de pelo rebelde o libre?”, apuntó en la descripción, que asimismo contenía emoticonos de ola de mar y aire.

Salma Hayek se presumió usando un bañador morado.
Imagen Salma Hayek/Instagram

A finales de julio, de la misma manera se dejó ver tomando el sol, acostada en un flotador, al interior de una alberca: “Esperando agosto”, indicó.

Salma Hayek se mostró tomando el sol.
Imagen Salma Hayek/Instagram

En febrero del año pasado, Hayek confesó a Glamour lo bien que se sentía a su edad: “No siento que haya perdido mi flexibilidad ni mi agilidad, no siquiera mi fuerza”.

