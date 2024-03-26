Salma Hayek posa en bikini y presume a su fotógrafa personal: su hija Valentina

Video La belleza de Salma Hayek guarda un secreto: esto es lo que la hace tan atractiva según un estudio

Salma Hayek conserva a sus 57 años una excelente figura, por lo que no ha temido presumirla públicamente en diversas ocasiones.

En septiembre del año pasado, luego de causar furor por publicar en Instagram una serie de postales en las que aparecía usando traje de baño, ella inclusive fue cuestionada sobre qué hace para lucir así.

“Yo creo que es la meditación. Tienes que encontrar tu camino. Para mí, hacer ejercicio es difícil”, respondió a Nischelle Turner de Entertainment Tonight.

Salma Hayek muestra foto de bikinazo tomada por su hija

Siguiendo con su apertura, Salma Hayek acaba de compartir una nueva fotografía en la que aparece utilizando bikini, ya que se encontraba en una playa.

La protagonista de ‘Frida’, película que puedes ver aquí en ViX, recurrió a la descripción de la instantánea para revelar que quien la capturó fue nada menos que su hija, Valentina Paloma.

“Siempre ayuda tener una fotógrafa en la familia”, escribió la actriz, sin brindar más detalles de cuándo y en dónde estaba cuando la retrataron.

Salma Hayek fue fotografiada así por su hija Valentina. Imagen Salma Hayek/Instagram

En los comentarios del ‘post’, los admiradores de la mexicana aprovecharon para dejarle halagos: “La mujer más bella y sexy del mundo”, “El ícono del ‘fitness’”, y “Preciosa”, son algunos.

Hija de Salma Hayek revela a qué quiere dedicarse

Aunque Salma Hayek ya reveló la capacidad que Valentina tiene con el uso de la cámara, previamente ella ya confesó en qué desea trabajar.

“Me gustaría ser actriz y después directora, porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”, dijo en entrevista para la revista estadounidense Vogue.

“Creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, agregó.

Si bien su primogénita seguiría sus pasos, la intérprete pareciera tener reservas ante la elección, esto basándose en su propia experiencia en la industria: “Cuando actúas muy joven, pierdes el anonimato”.

“Creo que, a nivel general, lo mejor es mantener y conservar una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer…”, explicó.