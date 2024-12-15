Sabine Moussier arremete contra Jacky Bracamontes por supuesto conflicto: "Me mandó a la banqueta"

Video Sabine Moussier hace picantes revelaciones sobre su romance con Fernando Colunga

La afectada contó en uno de los episodios del reality 'Secretos de villanas' lo que aparentemente la confrontó con "la señora".

¿Qué dijo Sabine Moussier sobre Jacky Bracamontes?

Sabine Moussier responsabilizó a su colega de que se haya quedado sin camper cuando grababan el melodrama en México.

"A mí me sacaron de un camper y me dejaron sentada en la banqueta. Y yo tenía más carrera, más nombre y era mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta", reveló Moussier sobre el supuesto hecho en reseñas publicadas este fin de semana por People en Español y Hola! USA.

" Las dos teníamos contrato con camper, solas, y entonces a mí de repente me dicen: 'No hay otro camper' y ¿yo qué hago? Pues hago mis cosas para acá y me hice hasta la esquinita para que la señora tuviera su lugar ahí. Me hice a un lado para compartir", señaló.

"Y a mí me sacaron de ahí, me ponen un lugar entre la tienda donde íbamos a grabar", acusó.

Según lo dicho por la villana de las telenovelas, Bracamontes supuestamente sí se acercó a ella para ofrecerle una disculpa.

"Me llega y me dice: 'Te quiero ofrecer una disculpa'", relató en el reality show.

Jacky Bracamontes no reaccionó de manera inmediata en sus redes sociales tras difundirse los dichos de su excompañera.

Lo que Sabine ya había dicho sobre Jacky Bracamontes

Sabine Moussier ya había hablado sobre Jacky Bracamontes en el pasado, aunque fue hasta ahora en 'Secretos de villanas' que ahondó sobre lo que la enfrentó con ella.

En abril de 2021, la actriz había dado una pista de que las cosas entre ambas no habían sido del todo buenas cuando grabaron la exitosa telenovela.

"Con Jacky Bracamontes trabajé, pasó algo que no me gustó", dijo, según declaraciones publicadas en People en Español por aquellas fechas.

"La quiero mucho, me ofreció una disculpa y la voy a querer siempre", respondió sin querer profundizar.