Sabine Moussier llora al revelar qué sufrió con el papá de sus hijos y por qué lo sacó de la cárcel

“Solo una madre sabe el dolor que siente cuando sus hijos son lastimados, heridos, abandonados. No hay nada más importante para mí que la vida de mis hijos y me propuse que si alguien iba a llorar no iban a ser ellos, iba a ser yo… Me puedo arrepentir de muchas cosas, pero no de haber tratado de devolverle su padre a mis hijos y que ellos pudieran ver de frente a todos, nunca me voy a arrepentir”, indicó.