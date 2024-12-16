Paty Navidad acusa a Sabine Moussier de "meterse" con su novio cibernético de años

Paty Navidad volvió a abordar la polémica que ha sostenido con Sabine Moussier debido a que ambas se involucraron con el mismo hombre.

En más de una ocasión, las actrices han relatado que sostuvieron un romance cibernético Leonardo Demian, como nombran al susodicho.

Más recientemente, durante su participación en La Casa de los Famosos México, Moussier se refirió a lo ocurrido y aseveró que Navidad “no” le es grata.

“Al año de hablar con una persona, me doy cuenta, porque empiezo a hacer investigaciones, de que no sólo hablaba conmigo, sino también con otra”, narró.

Además, pareció insinuar que la cantante se habría involucrado con “ejecutivos” de la televisora para la que las dos laboraban: “Yo no tenía una buena imagen de ella”.

Paty Navidad explica por qué Sabine Moussier la “molestó”

Retomando las declaraciones de Sabine Moussier, Paty Navidad ratificó que, a su consideración, su colega fue ‘la tercera en discordia’ en su idilio virtual con Leonardo Demian.

“Obvio que sí [fuimos novios], y seis años antes de que llegara esta historia que ella cuenta”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda, transmitida en su canal de YouTube este 15 de diciembre.

La estrella de melodramas como ‘La Fea Más Bella’, que puedes ver aquí en ViX, afirmó que, a la fecha, él le “sigue pidiendo perdón por el engaño, por la traición, por los cuernos”.

Aunque aseguró que “respeta” la versión de lo ocurrido que tiene la nacida en Alemania, externó la incomodidad que le ha generado.

“Lo único que a mí me molestó es que ella me involucrara diciendo, ‘a las dos esto, lo otro, lo mismo’, no, eso no se vale”, sentenció.

“Ella tiene todo el derecho a contar su historia y lo que quiera, pero la mía sólo la conozco yo. Eso es un tema al que ya le di vuelta”, añadió.

Paty Navidad afirma que Sabine Moussier se “metió” en su relación

Paty Navidad indicó que aunque Sabine Moussier comentó “cosas horribles” acerca de ella, pese a que no la conoce, se abstiene de criticarla.

“No tengo nada que decir de ella, excepto que en una relación [en la] que yo estaba, éramos tres, nada más, pero [por] eso no la juzgo, a mí el que me tenía que respetar era él”, explicó.

“Pero ella dice que yo le caigo mal desde toda la vida. Ahora, está en su derecho… pero te voy a decir algo: si no nos conocemos, si no le hecho nada, porque la que se metió en la relación fue ella, no yo, y si yo le caigo mal, pues es problema de ella, ¿no?”, sumó.