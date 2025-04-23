Sabine Moussier se quiebra al revelar abuso de un actor en telenovela: “Me quedé petrificada”

Sabine Moussier se quebró en llanto al revelar el abuso que sufrió por parte de un actor durante las grabaciones de una telenovela.

Sin ventilar el nombre del actor y hace cuánto tiempo sucedió, la actriz contó que fue durante las grabaciones de una escena íntima que su compañero la obligó a tocarlo.

“Simplemente, estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó el pijama, los chones, y ponérmela ahí”, confesó.

La villana de El Privilegio de Amar reconoció que la acción de su compañero la dejó completamente en shock a tal punto de que no supo cómo reaccionar.

“En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto. Lamentablemente, me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar”, reveló.

Sabine Moussier reconoció que, a pesar de que su compañero le ofreció una disculpa, ella le solicitó a la productora de la telenovela no volver a trabajar con él.

“Fue lo único que pude hacer”, dijo.

“Me costó mucho… yo me estaba muriendo de risa de nervios, porque empezó con que ‘pero bájate no sé qué, pero quítate…’ y yo ‘no’. Y cuando empezó la escena yo me reía, pero de nervios (…) Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo, es muy feo”, detalló.

Por último, Sabine Moussier contó casi al borde del llanto que, aunque ya ha pasado tiempo, todavía analiza la posibilidad de denunciarlo, ya que no le gustaría que otra persona enfrentara esa misma situación.