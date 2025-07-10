Sabine Moussier

Sabine Moussier ventila relación con otra mujer y revela: “El amor es lo que más importa”

La actriz aceptó que “hace un tiempo” se dio la oportunidad de “explorar” otro tipo de relación que, al final, no pudo concretarse y no precisamente por ella. “Pudo ser hermoso”, resaltó.

Por:Elizabeth González
Video ¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Para Sabine Moussier “el amor es lo que más importa” en una relación. En un reciente encuentro con la prensa mexicana, la actriz ventiló que “hace un tiempo” trató de entablar una relación amorosa con otra mujer, que finalmente no prosperó.

La actriz, de 58 años, explicó que diferentes circunstancias jugaron en contra para que la relación no se diera. Sin embargo, puntualizó que para ella “pudo haber sido hermoso”.

“La verdad es que traté de explorar hace un tiempito, hace muy poquito, porque para mí el amor es lo que más importa, es lo que vale en la vida”, declaró a Berenice Ortiz este 10 de julio.

“Yo sigo amando muchísimo a esa persona, pero algo no me dejó llegar a más, a poder hacer algo bonito que pudo haber sido hermoso. Pero pues ahora sí que como en la obra (‘Brujas’), ¿verdad?, no está dentro de mí", agregó e insistió en que “mientras venga del corazón”, valía “la pena ser vivido.

Sabine Moussier no dio más detalles sobre la relación que intentó entablar con otra mujer ni mucho menos reveló la identidad de la misma. Sin embargo, declaró que la persona de la que hablaba no era Gala Montes.

“No, mi Gala no fue”, dijo y evitó responder a la prensa si la persona pertenecía al medio artístico.

¿A qué saben los besos de Cecilia Galliano?

Por último, Sabine Moussier fue cuestionada sobre los besos que intercambia con Cecilia Galliano en la obra de teatro 'Brujas', proyecto que ha dado de qué hablar por la cercanía de sus personajes.

"No, pues tú dime, ¿cómo los viste? ¿A qué saben? Pues así (simula un beso). Así saben porque somos actrices, porque entregamos nuestro corazón cuando trabajamos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver, que, si sintieron algo, les gustó, sintieron... Eso es que transmitimos algo y que lo estamos haciendo bien", sentenció.

