Sabine Moussier

Sabine Moussier se sincera sobre su lucha contra enfermedad incurable: “Hay cosas que no puedo hacer”

La actriz habló del padecimiento que le fue diagnosticado meses atrás y que le causa fuertes dolores físicos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Sabine Moussier sacrificó su amor por una mujer para no lastimar a su madre: “Tú no naciste así”

Sabine Mousser se sinceró sobre su lucha contra la neuropatía de fibras pequeñas, enfermedad autoinmune e incurable que le fue diagnosticada meses atrás.

De acuerdo con la actriz, desde que esta enfermedad le fue diagnosticada, su vida cambió completamente y, aunque reconoce que ha habido días difíciles, anímicamente se siente “muy bien”.

“Fíjate que estoy muy bien, me siento muy bien, no he estado con dolor, me he sentido bien, con energía, con alegría”, dijo a ‘Venga la Alegría” este 16 de octubre.

“No he tenido dolor. O sea, obviamente hay cosas que no puedo hacer, ¿verdad?, porque ahorita si lo intento, me parto, pero los tratamientos que he hecho me han ayudado muchísimo”, agregó.

Sabine Moussier aseguró que su mejor terapia ha sido jugar con su mente y, de alguna manera, convertir su dolor en fuerza.

“La verdad es que sí puede ser duro, puede ser difícil, pero te vas acostumbrando. Yo me he ido acostumbrando y lo que sí hago es decir… yo no digo: ‘ay, me duele’, (digo) ‘ay, tengo una sensación extraña’ y tu cuerpo lo toma como algo diferente”, insistió.

Por último, la villana de telenovelas confesó que, aunque fue un momento difícil cuando recibió el diagnostico, hoy en día no se siente “devastada”.

“Aquí estoy… no me siento devastada, no me siento mal… Me siento de verdad bien, no estoy fingiendo… y si me duele, soy una guerrera, una sobreviviente”, sentenció.

¿De qué está enferma Sabine Moussier?

En septiembre, Sabine Moussier reveló que había sido diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos que transmiten información sobre el dolor y la temperatura.

Según información de National Library of Medicine, este padecimiento se presenta con “dolor urente”, que a menudo comienza en las extremidades.

