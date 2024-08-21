Fernando Colunga Olivares

Sabine Moussier revela romance con Fernando Colunga: delata estrategia del actor para conquistarla

La actriz sostuvo un noviazgo secreto con Fernando Colunga por dos años. Sabine Moussier admitió que el romance con el actor sucedió durante los inicios de su carrera en las telenovelas.

Elizabeth González.
Sabine Moussier hizo una inesperada confesión durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México. La villana de las telenovelas ventiló el romance secreto que sostuvo con Fernando Colunga durante los inicios de su carrera como actriz.

Aunque la intérprete de 58 años nunca pronunció el nombre del actor, Sabine asintió con la cabeza cuando Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, dijo: “Fernando Colunga”, luego de que ella diera algunas pistas como: “su nombre empieza con F y el apellido con C”.

“Yo apenas estaba empezando. Él es… todo menos dar de qué hablar”, contó la madrugada del 19 de agosto.

La actriz contó que su relación con el actor de El Maleficio (telenovela que puedes ver en VIX) se dio poco después de su ruptura con Thalía, con quien también sostuvo un noviazgo.

“Lo que pasa es que fue novio de Thalía y él mantiene todo muy privado, un año y luego hubo como un cosillo ahí, fueron casi dos”, recordó.

Sabine Moussier señaló que Fernando Colunga era un hombre tan reservado que, cuando iban al cine, la sala únicamente era para ellos.

“Si íbamos al cine, mandaba cerrar, solo íbamos él y yo”, declaró.

La estrategia de Fernando Colunga para conquistar a Sabine Moussier

De acuerdo con Sabine Moussier, su idilio amoroso con Fernando Colunga habría ocurrido en 1997, cuando ella apenas comenzaba su carrera como actriz y él estaba inmerso en las grabaciones de Esmeralda.

Sobre cómo fue su primer encuentro, la villana recordó: “Fue con Raquel, que trabajaba como secretaria del señor Cobo en ese tiempo, y le dijo ‘oye, quiero que por favor me avises cuando venga Sabine. No, es más, sácale cita para que venga y tú me avisas”.

“Nos encontramos en la oficina, pero a mí Raquel me dijo: ‘ponte guapa porque Fernando Colunga pidió no sé qué y te lo vas a encontrar’. No me acuerdo bien qué pasó ese día. Creo que nos encontramos y me invitó a salir. Nos fuimos a comer, pero no recuerdo si ese mismo día o después”, agregó, haciendo énfasis en que “él siempre lo negó, pero es que él es así”.

Por último, Sabine Moussier insistió en que fueron “novios como dos años” y confirmó que Fernando Colunga se convirtió en papá.

“Es muy linda persona. Lo quiero mucho y lo respeto mucho. Felicidades por su baby”, sentenció.

