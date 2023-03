Sabine Moussier llora tanto con Perdona Nuestros Pecados que intentó renunciar a la telenovela

A sus 56 años de edad, Sabine Moussier se ha consolidado como una de las villanas favoritas de las telenovelas.

Sus actuaciones son tan convincentes que, en una ocasión, recibió una pedrada de un fan, que no pudo separar la ficción de la realidad cuando la vio en un centro comercial.

Aun así, la actriz todavía se enfrenta a importantes retos en los sets de grabación. El más reciente de ellos llegó con la telenovela Perdona Nuestros Pecados, que, según reveló, hasta la ha hecho llorar.

Sabine Moussier quiso renunciar a la telenovela Perdona Nuestros Pecados, pero no la dejaron

En el melodrama de Lucero Suárez, la actriz le da vida a la malvada Ángela, quien le guarda un gran rencor a su esposo por haber perdido su fortuna, además de que mantiene un amorío con el esposo de su supuesta mejor amiga, Estela.

Si bien en el pasado la hemos visto en papeles similares, este se diferencia de otros por lo retador que ha resultado.

En entrevista con Mezcal Entertainment, el pasado 21 de marzo, reveló que en cada escena “tiemblo” e, incluso, hay ocasiones en las que me “puedo ir y puedo llorar” tras las grabaciones.

Según contó, la filmación ha sido difícil porque ha tenido que repetir en varias ocasiones sus escenas, además que tiene un estilo de trabajo diferente al de otras producciones:

“Lo que más trabajo me cuesta de todo es que aquí tengo que decir las palabras exactas, como son (en el guion). Yo siempre (antes) usaba el apuntador, yo le metía cosas mías para hacer el personaje mío, acá no puedo cambiarlo”.



La situación es tal que Sabine Moussier incluso renunció a la telenovela Perdona Nuestros Pecados:

“Yo llegué a decirle a Lucero (Suárez, la productora): 'Lucero, ya no’, al tercer día le dije, ‘¿para qué me contrataste, si no te gustaba mi trabajo, qué hago aquí? Por favor, ¡déjame ir! Estamos a tiempo'”.



Sin embargo, la producción no aceptó su renuncia.

“No, no estamos a tiempo. Aquí ya no estamos a tiempo y vamos a darle pa'lante; tú te comprometiste, tú me dijiste que querías”, fue la respuesta que recibió por parte de Lucero Suárez.



Eso sí, la actriz de ‘El derecho de nacer’ (telenovela que puedes ver en ViX) ha intentado aprender de esta experiencia. Por un lado, aseguró que “está logrando” decir sus diálogos tal como se lo pide la producción.



Además, se lleva una lección personal en medio de estas dificultades:

“Me ha enseñado que (a) no tomes ni todo lo mejor ni todo lo peor (de los comentarios de otras personas (...) Que trates, Sabine, de amarte más y de valorarte más porque también he logrado mucho gracias al esfuerzo y a mi trabajo”.

