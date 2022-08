Sabine Moussier recibió una pedrada de un fan: ser villana de telenovelas ha afectado su vida

Si hay algo que ha caracterizado la carrera de Sabine Moussier en la pantalla chica es que ha exprimido su talento actoral para darle vida a las villanas más malvadas de las telenovelas.

Aunque sus participaciones en títulos como ‘María Isabel’, ‘El privilegio de amar’, ‘Mujeres engañadas’, ‘La madrastra’ o ‘Abismo de pasión’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) le han ganado los aplausos de otros actores y la audiencia por igual, también le han valido el desprecio de algunos televidentes.

Dicho sentimiento está relacionado con las maldades que la vemos hacer cuando está en personaje, pero no han faltado los fanáticos que, al reconocerla en la vía pública, le han querido “cobrar” algunas de sus fechorías en pantalla.

Sabine Moussier reveló las reacciones de sus fans al verla en la vida real, fuera de telenovelas

Este 15 de agosto, la actriz fue entrevistada en un programa de televisión sobre diferentes aspectos de su vida y su carrera. En la charla, fue cuestionada sobre cómo reaccionan los televidentes cuando la reconocen fuera de los sets de grabación.

Según comentó, una de las cosas más comunes que le suceden son los reclamos de los fans, quienes están completamente enganchados en las historias de los melodramas y no separan la ficción de la realidad.

De igual manera contó que una ocasión en particular, no pudo subirse a ningún taxi porque los conductores la reconocían como la antagonista de las telenovelas.

“Una vez les digo a mis hijos ‘mi amor, por favor, que los lleve el chofer, a mí ya no me da tiempo’ (...) Yo dije ‘ahorita me agarro un taxi y llego en 2 minutos porque (Televisa) estaba a dos cuadras, pero yo (iba) con muletas. (...) De repente ‘Taxi’... y se seguía, y yo ‘taxi’... (sucedía lo mismo), ¡tuve que hablar! (para que le mandaran uno)”, contó la intérprete.



La estrella de la pantalla chica también reveló que, hasta ahora, el encuentro más grave que ha tenido con un espectador fue cuando le dieron “una pedrada en la cabeza”.

“Fui yo a comprar unos perritos con mis hijos y de repente, ¡pum!, pero así, fuerte. No me abrió de milagro la cabeza. Ya sabes, con el dolor, volteo (a ver lo que sucedió) y me habían tirado desde un segundo piso una piedra”, relató Sabine Moussier.



Tras el impacto, su única reacción fue decir “eso no se hace”.