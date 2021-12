Así es la vida de Sabine Moussier: ha padecido graves problemas de salud a sus 53 años

Moussier es originaria de Alemania Occidental, por lo que es una de las actrices europeas que salen en telenovelas mexicanas. Cuando era niña emigró junto con su mamá a Mazatlán, Sinaloa. En 1996 comenzó su carrera en la Ciudad de México y dos años más tarde tuvo su primer papel importante en la novela ‘El privilegio de amar’.

La actriz no siempre ha tenido papeles antagónicos, pero actualmente es reconocida por ser la villana en producciones como ‘Amar sin límites’, ‘Abismo de pasión’ y 'Sueño de amor'.

Problemas de salud de Sabine Moussier

En 2010 la intérprete le confesó a la revista ‘TVNotas’ que pasó varios meses en cama, por diversos problemas de salud.

“No podía ni recargar una rodilla sobre la otra, lloraba y me dolían las lágrimas, no me podía mover. Me dolía todo, el aire, pero era la piel, era la ropa, me lastimaba”, declaró Sabine.



La actriz padeció del síndrome Guillain-Barré, un trastorno autoinmune que ataca el sistema nervioso. También fue diagnosticada con el síndrome de fatiga crónica, por lo que no se podía mover y aumentó de peso.

“Desde hace cinco meses no me levanto, no bajo las escaleras. Estoy deprimida, con celulitis, gorda, dormida… Me hinché mucho con la cortisona y los antidepresivos. Subí yo creo que alrededor de 17 kilos (38 libras)”, confesó la intérprete en ese momento.



Por fortuna, tiempo después se recuperó y volvió a la televisión; sin embargo, durante las grabaciones de la telenovela ‘Abismo de Pasión’ (2012) cayó en una piscina vacía y se lesionó la cadera. En 2018 le pusieron una prótesis en el área afectada y un año después tuvo que volver a ser operada.

La actriz sigue con su carrera

A pesar de las enfermedades y los problemas de salud que ha tenido Sabine, ella sigue adelante con su trayectoria en la televisión. Entre sus últimos proyectos se encuentran las telenovelas ‘La Malquerida’ y ‘Sueño de amor’, así como pequeñas participaciones en programas como ‘Médicos, línea de vida’ y 'La Mexicana y El Güero'.

Actualmente, la actriz de 53 años también participa en la obra de teatro ‘Dos mas dos’ a lado de Adal Ramones, Mónica Dionne y Mauricio Islas. Aunado a eso, comparte algunos aspectos de su vida y sus últimos proyectos en redes sociales, donde cuenta con más de 180 mil seguidores.

Su vida personal

De 2002 a 2008 mantuvo una relación con Jorge Peralta, padre de sus dos hijos: Camila, nacida en 2003 y Paulo, quien llegó al mundo en 2006. En 2017 Sabine confirmó que obtuvo la patria potestad de los niños después de años de luchar con su expareja.