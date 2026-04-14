Katy Perry

¿Ruby Rose denunció a Katy Perry por presunta agresión sexual?: revela que sigue solicitud de la policía

La actriz dio a conocer que terminó que dar sus informes a las autoridades, por lo que no puede hablar más de lo sucedido en los casos de presuntos abusos en su contra. Sin embargo, no confirmó ni negó que haya interpuesto un proceso legal en contra de la cantante.

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Por:Dayana Alvino
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Video Katy Perry aparece en cita con Justin Trudeau en mismo sitio de Tokio que con su ex hace un año

Ruby Rose compartió una actualización tras haber asegurado que Katy Perry cometió un abuso en su contra hace dos décadas.

La actriz de ‘Orange Is The New Black’ publicó en su cuenta de Threads, la madrugada de este 14 de abril, un mensaje en el que confirmó que ya acudió con las autoridades.

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“¡Hola! Últimas noticias al respecto: Desde esta tarde, he dado por concluidos todos mis informes. Esto significa que ya no puedo hacer comentarios, compartir publicaciones ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni cobre las personas involucradas”, apuntó.

“Parecerá que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otra gente, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, es un gran alivio”, explicó.

La también modelo aseveró que “ahora” puede “comenzar el proceso de sanación” y “seguir adelante”, aunque sea “por el momento”.

Previamente, la tarde del lunes 13, indicó que en cuanto tuviera “fuerzas” escribiría “sobre el proceso de denuncia”, tanto “de los delitos que ocurrieron cuando era niña como de los que sucedieron ya de adulta (al menos en Australia)”.

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Ella no puntualizó si su proceso legal incluye a la cantante de ‘Firework’, pero cabe destacar que borró todos los ‘post’ que anteriormente hizo en la red social acerca de la supuesta agresión que le habría hecho.

Ruby Rose confesó por qué no acudió a denunciar antes

Un día antes, después de afirmar que Katy Perry presuntamente la ultrajó, Ruby Rose confesó que si no había demandado a aquellos que la violentaron a lo largo de su vida fue por temor.

“Durante años he estado demasiado herida y asustada como para dar los pasos necesarios, porque sé que el sistema rara vez funciona”, manifestó.

“En cambio, me he desahogado en las redes sociales a todas horas de la noche, despertada por recuerdos traumáticos del trastorno de estrés postraumático, insistiendo en que ‘destruiré a la gente’, pero sin decir a quién ni por qué. Lo que ha avivado aún más los rumores de inestabilidad y falta de profesionalismo”, agregó.

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“Necesitaba protegerme. Ya que no tengo familia ni un gran sistema de apoyo. Pero sé que no me estoy ayudando a mí misma ni a otros sobrevivientes al continuar con esta técnica de supervivencia”, expuso.

A horas de estas misivas, ella destapó que entraría “en una comisaría” para averiguar si alguna de sus “experiencias” podría “ser investigada”: “Imagino que ya habrán pasado su estatuto de limitaciones, pero con más razón para intentarlo”.

¿Qué dijo Ruby Rose de Katy Perry?

La tarde del domingo 12 de abril, Ruby Rose ‘posteó’ un texto en el que aseveró: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne”.

Además, pormenorizó que, supuestamente, la estrella del pop la habría atacado mientras ella estaba “descansando” en el regazo de su mejor amigo. Entonces, tenía 20 años.

“Se agachó, se hizo a un lado la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y le vomité encima”, relató sobre el alegado accionar de la ex de Orlando Bloom.

Ella resaltó que tendría “fotos” de lo ocurrido y que existirían “varios testigos” pues el episodio pasó “literalmente en público”.

Por su parte, un representante de Perry calificó las imputaciones como “categóricamente falsas” y “mentiras peligrosas e imprudentes”.

“La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de realizar graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas en repetidas ocasiones por los afectados”, anotó el mánager en un comunicado a Variety.

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