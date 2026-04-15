Katy Perry Katy Perry y Ruby Rose “bebieron de más” la noche de la presunta agresión sexual: gerente del club habla De acuerdo con el antiguo mánager de la discoteca Spice Market, donde la actriz afirma que ocurrió el supuesto abuso, ella y la cantante llegaron y salieron “juntas” del lugar.



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Katy Perry y Ruby Rose presuntamente tomaron demasiado la noche en la que, de acuerdo con la actriz, la cantante la habría agredido sexualmente.

En medio de la polémica que ha generado la imputación, Herald Sun publicó la entrevista que hizo al antiguo gerente del club Spice Market, en Melbourne, Australia, donde alegadamente ocurrió el incidente.

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Según el exmánager, ellas “entraron juntas” al lugar, acompañadas “por la maquillista y la peluquera” de la intérprete de ‘Firework’ y “otro chico, amigo” de la estrella de ‘Orange Is The New Black’.

“Estaban borrachos, pero no hasta el punto de no poder moverse ni nada por estilo… como cualquier otra persona que bebe en una discoteca”, declaró, retoma Page Six.

Él indicó que la velada se volvió una “pesadilla para la seguridad”, con 600 personas en el sitio, y recordó que, en un momento dado, la cantautora estaba “justo en medio del pogo”.

Además, aseveró que el grupo pasó gran parte del tiempo en la zona VIP acordonada, llamada ‘Genie Bottle’, “tomando unas copas”. No presenció el presunto ataque.

“Básicamente estaban allí a lo suyo”, comentó. “No me enteré de ninguna supuesta agresión ni de que alguien hubiera vomitado”.

El empresario detalló que el personal se organizó para que Perry y Rose se marcharan discretamente por “la salida de emergencia”.

“Las dos habían bebido de más. Para evitar que la gente les tomara fotos en ese estado, organizamos que un auto con chofer los esperara afuera de la entrada del hotel, por la calle Collins”, argumentó. “Las subimos al coche”.

¿De qué acusa Ruby Rose a Katy Perry?

El relato del encargado, cuya identidad no fue especificada, llegó después de que Paul Hogan, de la policía de Victoria, diera a conocer que Katty Perry está bajo investigación, reportó People.

El sargento interino puntualizó que se indaga “una agresión sexual” supuestamente ocurrida “en un local con licencia para servir alcohol”.

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El 12 de abril, Ruby Rose informó en Threads que estaba en un “proceso de denuncia”, tanto por los crímenes que ocurrieron “cuando era niña” como por aquellos que pasaron “ya de adulta”.

Previamente, ella escribió en la red social que: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”.