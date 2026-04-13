Katy Perry Actriz de ‘Orange Is The New Black’ acusa a Katy Perry de agredirla sexualmente: dice tener fotos La también modelo australiana Ruby Rose aseveró en mensajes que la cantante supuestamente la agredió cuando tenía 20 años. La intérprete de ‘Firework’ respondió a las imputaciones.



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Ruby Rose, actriz conocida por su participación en la serie ‘Orange Is The New Black’, acusa haber sido víctima de abuso por parte de Katy Parry.

La también modelo de 40 años recurrió a la red social Threads para lanzar la imputación la tarde de este domingo 12 de abril.

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“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”, escribió en un mensaje.

Su misiva fue en respuesta a una publicación de Complex Music que abordaba la reacción de la intérprete de ‘Firework’ sobre la presentación de Justin Bieber en Coachella.

En otro ‘post’, la estrella de ‘John Wick: Chapter 2’ detalló que presuntamente “tenía poco más de 20 años” en el momento del alegado ataque y que le “ha costado casi dos décadas decir esto públicamente”.

“Aunque estoy muy agradecida de haber aguantado el tiempo suficiente como para encontrar mi voz, esto solo demuestra el enorme impacto que tienen el trauma y la agresión sexual”, anotó.

Ruby Rose detalla supuesta agresión sexual de Katy Perry

Ahondando al respecto, Ruby Rose manifestó que supuestamente Katy Perry “no” la besó: “Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amigo para evitarla”.

“Se agachó, se hizo a un lado la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y le vomité encima”, relató.

Ella aseveró que sí había contado este incidente, pero que lo convirtió en una “anécdota graciosa de borracha” porque “no sabía de qué otra forma manejarlo”.

“Más tarde, ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa para Estados Unidos, así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije a todos que ella no era una buena persona. En cambio, me atacaron… todos”, apuntó.

La presentadora australiana afirmó que la estrella del pop puede “demandarla” si quiere: “No lo hará porque sucedió, tengo fotos y ocurrió literalmente en público y ante varios testigos”.

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“Además, hay mucho más que pasó en los años previos a su tonta canción que ella no querrá que mencione. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso”, señaló.

Katty Perry reacciona a acusación de Ruby Rose

A horas de que Ruby Rose realizara sus señalamientos, un representante de Katy Parry rompió el silencio por medio de un comunicado, vía Variety.

“Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, indicó el mánager.

“La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de realizar graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas en repetidas ocasiones por los afectados”, agregó.