Katy Perry Katy Perry es investigada por la policía tras acusación de Ruby Rose sobre presunta agresión sexual Las autoridades australianas dieron a conocer que están indagando un delito ocurrido en 2010. En días pasados, la actriz aseguró ser víctima de abuso por parte de la cantante.



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Katy Perry está siendo investigada por autoridades australianas luego de que Ruby Rose la señalara por presuntamente haberla agredido sexualmente, de acuerdo con People, Page Six y TMZ.

Fue el sargento interino Paul Hogan, de la policía del estado de Victoria, quien informó al respecto por medio de un comunicado.

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“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, dijo.

“Se ha informado a la policía que el incidente tuvo lugar en un local con licencia para servir alcohol situado en el distrito financiero central de Melbourne”, agregó.

El 12 abril, la actriz de ‘Orange Is The New Black’ indicó en un mensaje de Threads que acudiría a “una comisaría” para averiguar si podía proceder legalmente en contra de quienes alegadamente la han atacado a lo largo de su vida.

Si bien, no mencionó específicamente a la intérprete de ‘Firework’, reveló que se encontraba en un “proceso de denuncia” tanto por los crímenes que ocurrieron “cuando era niña” como por aquellos que pasaron “ya de adulta”.

La tarde del martes 14, comentó que había “dado por concluidos todos mis informes”: “Esto significa que ya no puedo hacer comentarios, compartir publicaciones ni hablar públicamente sobre ninguno de estos casos ni sobre las personas involucradas”.

¿De qué acusa Ruby Rose a Katy Perry?

El mismo 12 de abril, Ruby Rose respondió en la red social a un ‘post’ del medio Complex Music sobre la cantautora con su imputación.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”, escribió.

En misivas posteriores, la también modelo aseveró que el supuesto ataque ocurrió cuando “tenía poco más de 20 años”.

Relató que presuntamente la estrella del pop la “vio ‘descansando’ en el regazo” de su mejor amigo “para evitarla”.

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“Se agachó, se hizo a un lado la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y le vomité encima”, explicó.

Al respecto, aseguró contar con “fotos” para probar su versión de la historia, que, apuntó, sucedió “ante varios testigos”.