Katy Perry

Mhoni Vidente hace inesperada predicción sobre acusación a Katy Perry de una presunta agresión sexual

La famosa astróloga habló al respecto de la afirmación hecha por la actriz Ruby Rose, quien dice ser víctima de un abuso por parte de la cantante.

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Por:Dayana Alvino
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Video ¿Quién es la actriz que acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual? Llamó "cretina" a una famosa

Mhoni Vidente acaba de hacer una inesperada revelación acerca de la acusación de Ruby Rose hacia Katy Perry, quien, asegura, la habría agredido sexualmente.

A horas de que se diera a conocer que la cantante ya se encuentra siendo investigada por las autoridades australianas debido a dicha imputación, la astróloga reveló la supuesta razón por la que la actriz estaría señalándola.

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“Ella se siente ofendida, lo saca a relucir porque está con Justin Trudeau”, dijo, de acuerdo con un video publicado en su canal de YouTube este 15 de abril.

La cubana explicó que, presuntamente, el motivo de fondo es que la actual pareja de la ídolo del pop “fue el primer ministro de Canadá”.

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“Y aquí la gente más poderosa de Estados Unidos y de Australia [dijeron]: ‘¿Cómo empinamos a Justin Trudeau? Con Katy Perry. Saco la demanda contra ella de esta muchacha’”, explicó.

Mhoni recalcó que “el problema” es que la intérprete de ‘Firework’ está saliendo con el exmandatario, que, según ella, “quiere volver a ser ministro de Canadá” y “darle en la madre a Donald Trump”.

¿Qué pasará con la denuncia de Ruby Rose a Katy Perry?

Considerando que Ruby Rose ya interpuso un proceso legal por el supuesto abuso que sufrió a manos de Katy Perry, Mhoni Vidente adelantó cómo predice que se resolverá.

“Van a llegar a un acuerdo”, aseveró. “Ella tiene el dinero para poder tener la solución”, agregó, refiriéndose a la ex de Orlando Bloom.

La tarde del 12 de abril, la estrella de ‘Orange Is The New Black’ dio a conocer en Threads que estaba en un “proceso de denuncia”, tanto por los delitos que ocurrieron “cuando era niña” como por aquellos que pasaron “ya de adulta”.

El miércoles 15, Paul Hogan, de la policía del estado de Victoria, en Australia, informó que “ están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”.

Previamente, en un mensaje dentro de la mencionada red social, Rose escribió: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne”.

Aunque directamente Perry ha guardado hermetismo, uno de sus representantes aseguró en un comunicado que las acusaciones son “categóricamente falsas”.

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