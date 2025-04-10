Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Novia de Rubby Pérez “está devastada” tras la trágica muerte del cantante en el derrumbe de la famosa discoteca Jet Set.

¿Quién es la novia de Rubby Pérez?

PUBLICIDAD

Zulinka Pérez ventiló durante el funeral de su padre que días antes, él había movido su agenda de trabajo con la intención de encontrarse con su novia, quien se encontraba en Houston, Texas. Sin imaginarlo, esos movimientos se convirtieron en su sentencia de muerte, ya que con la intención de verla, adelantó su presentación en el Jet Set una semana.

“Como él tiene a su novia en Houston, que ella está devastada, papi me dijo: ‘yo voy a mover el viaje a Houston’ y yo le pregunté por el show en Jet Set (y dijo): ‘yo mandé a tumbar esa vaina, yo me quiero ir a Houston, quiero estar con Leidy’”, dijo a la periodista Lourdes Stephen en 'Hoy Día'.

Zulinka no dio más detalles sobre la relación que mantenía su padre con la misteriosa mujer. Sin embargo, la comunicadora aseguró que tenía conocimiento de que Leidy se encontraba en el funeral de Rubby Pérez.

“Él quería estar con su novia. Me dijo Zuli que está totalmente destrozada. Ya llegó de Houston”, aseveró.

‘La voz más alta del merengue’, como era llamado el intérprete, se caracterizaba por el hermetismo con el que mantenía sus relaciones amorosas. Sus parejas más conocidas eran la diseñadora Michelle Reynoso, madre de su hija menor Ana Beatriz, e Inés Lizardo, quien fue su esposa y compañera de vida por más de 30 años.

¿Quién es la esposa de Rubby Pérez?

La esposa de Rubby Pérez falleció en marzo de 2022 tras años de lucha contra el cáncer de mama. El deceso de Inés ocurrió mientras él se encontraba dando un show en Houston.

PUBLICIDAD

Debido a que su esposa lo había motivado a continuar trabajando a pesar de que ella se encontraba delicada de salud, el merenguero fue informado de su muerte hasta que bajó del escenario, situación que lo marcó de por vida, según narró él mismo en diferentes ocasiones.

“Fuimos juntos a la escuela desde segundo de primaria. Entramos al bachillerato y nos hicimos los mejores amigos y de esa amistad nació el amor, nos casamos y procreamos cuatro hermosos hijos, formando una bella familia. Inés fue el ángel que Dios me envió para cuidarme”, reportó el medio dominicano Listín Diario.