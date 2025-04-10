Rubby Pérez

Rubby Pérez tomó decisión que se convirtió en su sentencia de muerte: esto hizo

El cantante se encontraba sobre el escenario de la discoteca Jet Set cuando el techo colapsó y quedó bajo los escombros. Su fue recuperado un día después de que se confirmara su fallecimiento.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Rubby Pérez tomó una decisión que se convirtió en su sentencia de muerte. El famoso merenguero se encontraba sobre el escenario de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, cuando el techo colapsó y provocó su fallecimiento.

Durante el funeral del cantante, celebrado este 10 de abril, su hija Zulinka Pérez, quien previamente reveló que su padre la salvó de morir aplastada, aseguró que el merenguero tomó una decisión que cambió su destino.

“Nosotros estábamos (programados) para el 14 de abril, nosotros íbamos a tocar en Jet Set el lunes 14 abril”, contó a ‘Hoy Día’.

De acuerdo con la hija del cantante, Rubby Pérez quiso adelantar su presentación en el Jet Set con la intención de reencontrarse con su novia Leidy, quien se encontraba en Houston, Texas.

“Como él tiene a su novia en Houston, que ella está devastada, papi me dijo: ‘yo voy a mover el viaje a Houston’ y yo le pregunté por el show en Jet Set (y dijo): ‘ya mandé a tumbar esa vaina, yo me quiero ir a Houston, quiero estar con Leidy’”, detalló.

Por otro lado, Zulinka Pérez compartió que la intención de Rubby Pérez, luego de su presentación en el Jet Set era ir postergando el resto de sus presentaciones, ya que desea retirarse.

“Ya yo me voy a retirar, voy a ir tocando cada vez menos, ya estoy cansado y quiero estar tranquilo”, sentenció Zulinka, quien por años fue su corista.

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros.

