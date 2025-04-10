Rubby Pérez

Cuerpo de Rubby Pérez ya está en el teatro donde se llevan a cabo su funeral: los detalles del evento

La familia de Rubby Pérez organizó un funeral público para que la gente pueda despedirse del cantante. Esto es lo que se sabe del evento.

Por:Ashbya Meré
Video Féretro de Rubby Pérez llega a su funeral: familiares están “muy afectados” ante despedida

Los restos de Rubby Pérez llegaron a las instalaciones del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se llevarán a cabo los servicios fúnebres para que el pueblo dominicano le dé el último adiós.

Horas después de que su cuerpo fuera rescatado de los escombros del Jet Set Club, la familia de 'La Voz Más Alta del Merengue' reveló detalles de cómo serían las honras fúnebres a través de las redes sociales.

Anunciaron que la gente podría despedirse de él de 10 a.m. a 4 p.m. en el teatro y a las 5 p.m. "se procederá a darle cristiana sepultura a las 5:00 p.m., en el parque Cementerio Puerta del Cielo".

A finales de marzo, Rubby se presentó en el Teatro Nacional para ser parte de la celebración por el 40 aniversario de Premios Soberano, ahora regresa por última vez a ese escenario.

Los detalles del funeral de Rubby Pérez.
Imagen Rubby Pérez/Instagram

La llegada de Rubby Pérez al teatro

Alrededor de las 9 a.m. hora local de Santo Domingo, una carroza fúnebre arribó al Teatro Nacional Eduardo Brito, el vehículo transportaba el féretro en donde reposan los restos mortales del cantante.

Su hija Zulinka Pérez fue una de las primeras en llegar al recinto y confesó que tanto ella como la familia están "destrozados", pues no se esperaban la muerte de su padre.

El funeral Rubby Pérez en el Teatro Nacional Eduardo Brito.
Imagen Getty Images

Hubo un funeral privado

Luego de que el cuerpo de Rubby Pérez fuera rescatado, su familia y miembros del mundo del espectáculo, la política y el deporte se reunieron para darle el último adiós en un funeral privado que terminó este 10 de abril a las 8:30 de la mañana, reportó la periodista Mandy Fridmann.

Entre las personalidades que asistieron se encuentran los merengueros Fernando Villalona, Sergio Vargas y Kinito Méndez; Miriam Cruz y su esposo Engel Landolfi, Jossie Esteban, Peña Suazo, Rafa Rosario, Jandy Ventura, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, así como miembros de la política dominicana como Jesús Chú Vásquez, Francisco Antonio Peña Guaba y Roberto Fulcar.

El féretro de Rubby Pérez.
Imagen Getty Images
