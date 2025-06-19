Rubby Pérez

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

El cantante se encontraba sobre el escenario de la discoteca Jet Set cuando el techo colapsó y quedó bajo los escombros. Este es el delito del que se acusa a los dueños del centro de entretenimiento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Antonio y Maribel Espaillat, dueño y administradora de Jet Set, la discoteca en Santo Domingo cuyo techo colapsó ocasionando la muerte de 236 personas, entre ellas el cantante Rubby Pérez, han quedado en libertad.

La semana pasada los hermanos fueron detenidos, señalados por homicidio involuntario, pero en las primeras horas de este 19 de junio salieron de las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Hola!, la juez Fátima Veloz determinó que los acusados enfrentarán sin estar encarcelados el juicio por el delito que se les imputa.

Dicha decisión se anunció la madrugada de este jueves luego de una audiencia que duró más de 12 horas. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.

Más sobre Rubby Pérez

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde
1:00

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Univision Famosos
Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria
1 mins

Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

Univision Famosos
Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”
1:07

Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”

Univision Famosos
Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia
1:11

Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia

Univision Famosos
Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 
1:18

Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 

Univision Famosos
"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre
10 fotos

"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre
1:13

Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró
1:29

¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró

Univision Famosos
¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio
2 mins

¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

Univision Famosos
Hija de Rubby Pérez comparte que el día de la tragedia en el Jet Set “no oraron”
1:06

Hija de Rubby Pérez comparte que el día de la tragedia en el Jet Set “no oraron”

Univision Famosos

Dueños del Jet Set pagarán millonaria fianza

CNN reporta que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana impuso a Antonio y Maribel Espaillat una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (unos 850 mil dólares) como garantía económica, a modo de medida de coerción.

También se les prohibió salir del país y les ordenaron que se presenten periódicamente ante las autoridades correspondientes.

El abogado de los empresarios, Miguel Valerio, consideró que la corte tomó la disposición “correcta”, según el diario.

“Si la verdad al final determina que tenemos responsabilidades penales, pues asumiremos”, dijo al respecto, cita El Día.

En un comunicado, Antonio y Maribel de la tragedia que igualmente dejó decenas de heridos puntualizaron que están dispuestos a cooperar para resolver este asunto.

“No hemos buscado protagonismo ni justificaciones. Hoy decidimos hablar no para defendernos en los medios, sino para que la sociedad conozca la verdad con base documental: hemos actuado con responsabilidad, transparencia y humanidad”, indicaron.

“A las familias que sufren, reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional. A las autoridades, reafirmamos nuestra disposición plena a cooperar. Y a la sociedad dominicana le pedimos justicia basada en los hechos, no en narrativas”, añadieron.

PUBLICIDAD

Se apelará la decisión

Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer que apelará las medidas establecidas para Antonio y Maribel Espaillat.

El fiscal Wilson Camacho calificó como una “burla a las víctimas” la resolución de la magistrada.

Fue la noche del pasado 8 de abril cuando, durante un concierto de Rubby Pérez, la estructura superior del Jet Set se desplomó encima de los presentes.

Relacionados:
Rubby PérezTragediasMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD