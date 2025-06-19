Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

Video ¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Antonio y Maribel Espaillat, dueño y administradora de Jet Set, la discoteca en Santo Domingo cuyo techo colapsó ocasionando la muerte de 236 personas, entre ellas el cantante Rubby Pérez, han quedado en libertad.

La semana pasada los hermanos fueron detenidos, señalados por homicidio involuntario, pero en las primeras horas de este 19 de junio salieron de las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

De acuerdo con Hola!, la juez Fátima Veloz determinó que los acusados enfrentarán sin estar encarcelados el juicio por el delito que se les imputa.

Dicha decisión se anunció la madrugada de este jueves luego de una audiencia que duró más de 12 horas. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.

Dueños del Jet Set pagarán millonaria fianza

CNN reporta que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana impuso a Antonio y Maribel Espaillat una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (unos 850 mil dólares) como garantía económica, a modo de medida de coerción.

También se les prohibió salir del país y les ordenaron que se presenten periódicamente ante las autoridades correspondientes.

El abogado de los empresarios, Miguel Valerio, consideró que la corte tomó la disposición “correcta”, según el diario.

“Si la verdad al final determina que tenemos responsabilidades penales, pues asumiremos”, dijo al respecto, cita El Día.

En un comunicado, Antonio y Maribel de la tragedia que igualmente dejó decenas de heridos puntualizaron que están dispuestos a cooperar para resolver este asunto.

“No hemos buscado protagonismo ni justificaciones. Hoy decidimos hablar no para defendernos en los medios, sino para que la sociedad conozca la verdad con base documental: hemos actuado con responsabilidad, transparencia y humanidad”, indicaron.

“A las familias que sufren, reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional. A las autoridades, reafirmamos nuestra disposición plena a cooperar. Y a la sociedad dominicana le pedimos justicia basada en los hechos, no en narrativas”, añadieron.

Se apelará la decisión

Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer que apelará las medidas establecidas para Antonio y Maribel Espaillat.

El fiscal Wilson Camacho calificó como una “burla a las víctimas” la resolución de la magistrada.