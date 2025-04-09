Rubby Pérez

Madre de la hija de Rubby Pérez lo despide con sentido mensaje: "luchó" para que fuera "papá presente"

Michelle Reynoso, madre de una de las hijas del fallecido Rubby Pérez, compartió un sentido mensaje en redes, donde aplaudió que el merenguero fuera un “papá presente”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

Una noche de baile y música en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, terminó en tragedia la madrugada del 8 de abril. En el colapso de un techo murió el merenguero Rubby Pérez, de quien s e despidió su expareja y madre de su hija menor, Ana Beatriz, por medio de un sentido mensaje en redes.

La diseñadora Michelle Reynoso compartió un mensaje en Instagram para darle el último adiós al padre de su hija, quien apenas en marzo pasado celebró sus XV años.

PUBLICIDAD

“¡Gracias Dios por regalarme el mejor padre para mi hija! Hoy pienso que Dios preparó todo en orden divino para que no quedara mucho pendiente entre tú y ‘la luz de tus ojos’”, resaltó en su publicación de este miércoles 9 de abril.

Michelle Reynoso despidió a Rubby Pérez, papá de su hija menor con un sentido mensaje.
Michelle Reynoso despidió a Rubby Pérez, papá de su hija menor con un sentido mensaje.
Imagen Michelle Reynoso / Instagram

Más sobre Rubby Pérez

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza
2 mins

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

Univision Famosos
¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde
1:00

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Univision Famosos
Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria
1 mins

Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

Univision Famosos
Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”
1:07

Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”

Univision Famosos
Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia
1:11

Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia

Univision Famosos
Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 
1:18

Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 

Univision Famosos
"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre
10 fotos

"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre
1:13

Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró
1:29

¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró

Univision Famosos
¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio
2 mins

¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

Univision Famosos


“Valió la pena todo lo que luché para que te convirtieras en un papá presente y disfrutaras serlo”, agregó.

En su publicación, la famosa modista dominicana le hizo una promesa al padre de su hija, resaltando que siempre velará por el bienestar de la adolescente.

“Mi familia y yo te recordaremos con todo el amor, admiración y respeto, así como lo tuviste con nosotros por siempre. Me encargaré y haré todo lo que esté en mis manos de que, desde donde estés, por siempre orgulloso de ser el padre de AnaB”, insistió.

Rubby Pérez celebró los XV años de su hija semanas antes de morir.
Rubby Pérez celebró los XV años de su hija semanas antes de morir.
Imagen Michelle Reynoso / Instagram


Por último, Michelle Reynoso le deseó buen viaje a su expareja, deseándole saber en su mensaje que su cariño estaría intacto.

“Así te recordaremos, con esa complicidad que tú y ella se tenían. Ve con Dios, ¡vuela alto!, hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero por siempre y para siempre. Michelle Reynoso y Flia”, sentenció.

El triste adiós a su "hermano de sangre" Octavio Dotel

Además de recordar con cariño al padre de su hija, Michelle Reynoso le dedicó unas palabras a su “hermano de sangre” Octavio Dotel, su ‘Cupido’ con el merenguero en el 2021 y quien también perdió la vida en el Jet Set.

“Yo nunca imaginé que mi corazón resistiera tanto dolor, irte de esta forma y nosotros tener que aceptar la voluntad divina no es fácil. Se me fue un hermano de sangre, tu espacio en mi corazón permanecerá por siempre", expresó.

El expelotero Octavio Dotel también falleció en el colapso de la discoteca Jet Set.
El expelotero Octavio Dotel también falleció en el colapso de la discoteca Jet Set.
Imagen Michelle Reynoso / Instagram


Rubby Pérez falleció a los 69 años el martes 8 de abril luego del desplome del techo de la popular discoteca Jet Set, en Santo Domingo, durante una de sus presentaciones.

Relacionados:
Rubby PérezMuertes de famososTragediasAccidentesHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD