Madre de la hija de Rubby Pérez lo despide con sentido mensaje: "luchó" para que fuera "papá presente"

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

Una noche de baile y música en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, terminó en tragedia la madrugada del 8 de abril. En el colapso de un techo murió el merenguero Rubby Pérez, de quien s e despidió su expareja y madre de su hija menor, Ana Beatriz, por medio de un sentido mensaje en redes.

La diseñadora Michelle Reynoso compartió un mensaje en Instagram para darle el último adiós al padre de su hija, quien apenas en marzo pasado celebró sus XV años.

“¡Gracias Dios por regalarme el mejor padre para mi hija! Hoy pienso que Dios preparó todo en orden divino para que no quedara mucho pendiente entre tú y ‘la luz de tus ojos’”, resaltó en su publicación de este miércoles 9 de abril.

Michelle Reynoso despidió a Rubby Pérez, papá de su hija menor con un sentido mensaje. Imagen Michelle Reynoso / Instagram



“Valió la pena todo lo que luché para que te convirtieras en un papá presente y disfrutaras serlo”, agregó.

En su publicación, la famosa modista dominicana le hizo una promesa al padre de su hija, resaltando que siempre velará por el bienestar de la adolescente.

“Mi familia y yo te recordaremos con todo el amor, admiración y respeto, así como lo tuviste con nosotros por siempre. Me encargaré y haré todo lo que esté en mis manos de que, desde donde estés, por siempre orgulloso de ser el padre de AnaB”, insistió.

Rubby Pérez celebró los XV años de su hija semanas antes de morir. Imagen Michelle Reynoso / Instagram



Por último, Michelle Reynoso le deseó buen viaje a su expareja, deseándole saber en su mensaje que su cariño estaría intacto.

“Así te recordaremos, con esa complicidad que tú y ella se tenían. Ve con Dios, ¡vuela alto!, hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero por siempre y para siempre. Michelle Reynoso y Flia”, sentenció.

El triste adiós a su "hermano de sangre" Octavio Dotel

Además de recordar con cariño al padre de su hija, Michelle Reynoso le dedicó unas palabras a su “hermano de sangre” Octavio Dotel, su ‘Cupido’ con el merenguero en el 2021 y quien también perdió la vida en el Jet Set.

“Yo nunca imaginé que mi corazón resistiera tanto dolor, irte de esta forma y nosotros tener que aceptar la voluntad divina no es fácil. Se me fue un hermano de sangre, tu espacio en mi corazón permanecerá por siempre", expresó.

El expelotero Octavio Dotel también falleció en el colapso de la discoteca Jet Set. Imagen Michelle Reynoso / Instagram