Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

El cantante se encontraba sobre el escenario de la discoteca Jet Set cuando el techo colapsó y quedó bajo los escombros. Su fue recuperado un día después de que se confirmara su fallecimiento.

Video ¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Las hijas de Rubby Pérez, Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, están pidiendo prisión preventiva para los propietarios del Jet Set y una millonaria indemnización tras el fatal derrumbe del centro de entretenimiento donde murió el cantante, reporto Noticias SIN el pasado 18 de junio.

"Nosotros entendemos que esto no se trata de un hecho menor ni de apenas tres semanas de discusión. Aquí hubo un riesgo asumido y aceptado", dijo la abogada de la familia en entrevista con el medio dominicano.

Además de la solicitud de prisión preventiva para Antonio y Maribel Spaillat, en la querella piden una indemnización de 435 millones de pesos dominicanos (7,344,062 dólares) a los propietarios y socios de la discoteca, según Listin Diario.

Estos recursos serían destinados a la creación de un fondo para jóvenes dominicanos. “Queremos que este fondo sea una semilla de futuro y conciencia. Que donde hubo silencio institucional, surja una red de oportunidades para nuestros jóvenes”, explicaron en un comunicado.

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril, víctima del colapso de la discoteca Jet Set Club. Junto con el cantante, otras 235 personas perdieron la vida.

