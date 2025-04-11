Revelan última voluntad de Rubby Pérez: su hija buscará hacerla realidad

Video Familia de Rubby Pérez comparte emotivo video de despedida: “¡Vuela alto, a todo galope”

Zulinka Pérez, una de las hijas más conocidas de Rubby Pérez, reveló la última voluntad del cantante, quien falleció a los 69 años luego de que el techo de la famosa discoteca dominicana Jet Set le cayera encima la madrugada del 8 de abril en Santo Domingo.

La mujer, que por años fue corista de ‘La voz más alta del merengue’, compartió que una semana antes de la tragedia, su padre le anunció que deseaba retirarse de los escenarios y que, incluso, le dio instrucciones precisas para continuar con su legado musical.

“Me dijo: ‘mami, quiero que hagas un grupo con Miguel, Miguel es mi esposo. Haz un grupo porque ya yo me voy a retirar, voy a ir tocando cada vez menos, ya estoy cansado y quiero estar tranquilo. Ya yo tengo con qué comer’”, declaró a la periodista Lourdes Stephen, en 'Hoy Día', el 10 de abril.

“‘Entonces hagan un grupo y ¿saben qué nombre le van a poner?’. Yo le dije: ‘¿cuál?’… 'Los hijos de Rubby’”, narró.

“Él me dijo eso. Ya mi esposo y yo, incluso, habíamos hablado… Él me dijo: ‘usa la misma banda’. Es muy raro (que me haya dicho eso antes)… Teníamos pactada una reunión para esta semana y cuando regresáramos, que era ya la Semana Santa, teníamos una reunión con los músicos (…) y todos los muchachos felices… y dije, bueno, lo vamos a hacer”, agregó.

Hija de Rubby Pérez buscará cumplir sus últimos deseos

Zulinka Pérez aseguró que tras la muerte de su padre no se encuentra preparada para regresar a los escenarios sin él. Sin embargo, señaló que ha considerado, continuar con su agenda de trabajo.

“Claro (que lo vamos a hacer). Ahora mismo yo no estoy preparada, pero hasta estaba pensando… Si la gente acepta, yo cubro las actividades tenía, no tengo problema”.

Por último, la hija de Rubby Pérez contó que luego de la tragedia es muy probable que toda su familia necesite apoyo psicológico, haciendo énfasis en que todavía se encuentra pensando si hará realidad los últimos deseos de Rubby Pérez sobre formar el grupo 'Los hijos de Rubby'.

“Lo estoy pensando, no sé si pueda, pero lo estoy pensando. Todos nosotros vamos a necesitar psicólogo… porque de que te cuenten, a tu verlo en televisión, que vivirlo… esto es algo tipo torres gemelas que no le deseo a nadie”, sentenció.

Rubby Pérez murió a los 69 años el martes 8 de abril tras el colapso del Jet Set durante una de sus presentaciones. Su cuerpo fue recuperado un día después de su fallecimiento de entre los escombros.