¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

¿Por qué el techo se vino abajo en concierto de Rubby Pérez quitándole la vida y a decenas más?

La viuda de Octavio Dotel rompió el silencio sobre la supuesta última conversación que tuvo con el expelotero, quien murió el martes 8 de abril tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, que ocurrió durante la presentación de Rubby Pérez.

Massiel Javier aclaró en sus historias de Instagram que la supuesta conversación que tuvo con su esposo “nunca ocurrió”. Incluso, dijo desconocer la razón por la que “se ofreció esa información” a la prensa durante su funeral.

“Quiero tomar un momento para aclarar algo muy importante. En los últimos días ha estado circulando una información que no es cierta, relacionada con una supuesta conversación que, según se dice, tuve con mi esposo antes de su partida. Se ha comentado que él me dijo que esa sería su última fiesta y que luego se entregaría a Cristo. Con todo el respeto que me merece cada persona que ha compartido esto, debo decir con claridad y desde el corazón que esa conversación nunca ocurrió”, señaló el 15 de abril.

Esposa de Octavio Dotel frena rumores sobre su última conversación.



“Mi esposo jamás me dijo esas palabras. Lamentablemente, alguien ofreció esa información a la prensa al salir del funeral, y aunque sé que pudo haber sido con buena intención no refleja la realidad de lo que vivimos”, insistió.

Massiel añadió que no quiere que se siga difundiendo “una historia que no es real porque, además de desinformar, puede afectar la memoria de alguien que vivió con integridad y tenía una relación auténtica con Cristo”.

“Agradezco profundamente a quienes han acompañado a nuestra familia con tanto cariño en este momento, y confío en que sabrán recibir estas palabras con comprensión y respeto”, sentenció.

La muerte de Octavio Dotel

Octavio Dotel perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, luego de haber sido rescatado con vida de entre los escombros, según información del diario dominicano El Nacional.

El expelotero habría sufrido “graves heridas” tras el colapso del techo de la discoteca. Según Diario Libre, estuvo “por más de 11 horas atrapado” entre los escombros hasta que finalmente los cuerpos de emergencia lo hallaron y subieron a la ambulancia.

Listin Diario reportó que apenas una semana antes de perder la vida en el Jet Set, Octavio Dotel participaba en un retiro espiritual que supuestamente interrumpió para apoyar a su amigo Rubby Pérez.